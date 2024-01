Inspirado nas bolas paradas, Ituano avança na Copinha e elimina o Fluminense

Na tarde desta sexta-feira (12), Fluminense e Ituano se enfrentaram no Estádio Luís Augusto de Oliveira, o Luisão. O duelo foi válido pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha.

Os paulistas levaram a melhor e venceram por 3 a 2, com gols de Vinicius, Marlon e Matheus Rocha. Kelwin Luiz Freitas descontaram para o Fluminense.

Bola parada decisiva

A primeira grande chance da partida foi dos cariocas. Aos 5, João Lourenço arrancou pela direita e passou em profundidade para Kelwin arriscar o chute. A defesa do Ituano conseguiu bloquear no último momento.

Mas os paulistas responderiam em grande estilo. Quando o relógio apontava 11 minutos, Aloisio cobrou falta, Vinicius se enrolou na primeira tentativa de chute, mas completou para as redes na segunda.

O Fluminense não demorou para se recuperar e tirar a desvantagem. Aos 15, João Lourenço arrancou pela direita , ganhou da defesa adversária e bateu na saída do goleiro, tirando tinta da trave. Pouco depois, Julio Fidelies tocou no meio da área para Kelwin bater forte no ângulo do goleiro Vítor Henrique e empatar a partida.

Quando o relógio marcar 22 minutos, por pouco não saiu a virada dos tricolores. João Lourenço ganhou de Aluisio na marcação e chutou forte. Vitor Henrique fez a defesa e deu rebote. Agner, livre, de cara para o gol, isolou o que seria o segundo gol do Fluminense.

O Ituano retomaria a frente do marcador aos 32. Aluisio cobrou escanteio na segunda trave, Álvaro não conseguiu chegar na bola e Marlon completou para as redes.

No final da primeira etapa, aos 43, o Ituano ampliou sua vantagem. Novamente na bola parada, Matheus Rocha subiu mais que a defesa tricolor para completar para o fundo das redes. No que seria o último lance de emoção do primeiro tempo de 3 a 1 para o Ituano.

Retranca paulista

O segundo tempo começou com um cenário diferente. Com uma boa vantagem, o Ituano recuou e passou tentar segurar o resultado, explorando as jogadas de contra-ataque.

Já o Fluminense não teve outra escolha e se lançou ao campo ofensivo. Aos 8, Luiz Freitas arriscou de fora da área, a bola sai à direita, mas passa com perigo.

Os cariocas só teriam outra boa oportunidade aos 27, e dessa vez a chance não foi desperdiçada. Em cobrança de falta, novamente Luiz Freitas. O camisa 18 teve felicidade em cobrança de falta no cantinho do goleiro Vitor Henrique e diminuiu o marcador.

A última grande chance do jogo seria dos paulistas. Aos 49, Matheus Conceição parecia que ia segurar a bola próximo do escanteio, mas achou uma sequência de dribles, saiu de cara para o gol e só não marcou porque Leo Jance salva em cima da linha. O lance não fez diferença, pois os paulistas levaram a melhor e venceram por 3 a 2.

Próximo desafio

Com o resultado, o Ituano avança na competição e enfrenta o vencedor de Criciúma e São-Carlense. Já o Fluminense, eliminado, faz as malas e volta para casa.