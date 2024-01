Nas penalidades, Tiradentes-PI vence Chapecoense e avança para a terceira fase da Copinha

Numa tarde de sexta-feira (12) eletrizante e recheada de gols, Tiradentes-PI venceu a Chapecoense nos pênaltis por 5 a 4, após um empate em 4 a 4 de tirar o fôlego no tempo regulamentar, em partida válida pela Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Verdão pressiona e marca

O jogo começou com a Chapecoense dominando, mantendo bola no pé e em busca de abrir o placar. Aos 11, após ótima troca de passes da equipe de Teresina, Guilherme embrulha a bola para morrer no fundo do gol. Atrás no marcador, mostrou não ter se abalado tanto e continuou pressionando. Aos 17, Cacá deu um belo passe para Vanzella girar pra cima da marcação e mandar para o fundo do gol. Na sequência, mais um do Verdão, com Diego Coser subindo e cabeceando para o fundo das redes. Parecia um passeio, e a Chape se impôs mais ainda, e foi aí que pintou o terceiro, com Cacá, que após duas assistências, deixou o seu. Um pouco desnorteado, mas com muita vontade, o Tiradentes passou a reagir e voltou a buscar mais o gol, mas sem sucesso. No fim, em jogada trabalhada, Diego Cosar, dominou e mandou para fundo do gol, sem chances pro goleiro, a Chapecoense vai vencendo por 4 a 1.

Reação do Tiradentes-PI

A partida recomeçou com o Tiradentes dominando e pressionando para armar um ataque. No primeiro minuto, após cobrança de escanteio, na sobra de bola, Alisson balançou as redes, marcando o segundo gol da equipe do Piauí e diminuiu a vantagem da Chapecoense. Na sequência, a equipe piauiense chegou com Francisco marcando o terceiro gol do time de Teresina. Já nos acréscimos, o zagueiro Bob foi puxado na área e o árbitro marcou o pênalti para equipe do Piauí. Aos 50, Honorato deixou o goleiro adversário num climão, quando pediu a bola e marcou o gol que empatou a partida em 4 a 4, decretando penalidades.

Piauienses avançam nas penalidades

Após estar vencendo por 4 a 1, a Chapecoense cedeu o empate ao Tiradentes e a vaga na terceira fase vai ser decidida nos pênaltis. Na cobrança, ambos os lados estavam mantendo o bom aproveitamento, até que por fim, Vanzella parou no goleiro Ricardo. Maycon foi para tudo ou nada e converteu e classificou a equipe de Teresina, a disputa terminou com o placar de 5 a 4 que está na terceira fase da Copa São Paulo.

Mas, e como fica?

Com o resultado, o Tiradentes-PI se classifica a terceira fase da Copinha. Já a Chapecoense encerra sua participação na competição.

Próximos Jogos

O Tiradentes-PI aguarda agora o vencedor do confronto entre Botafogo e Novorizontino, que se enfrentam às 18h30 desta sexta-feira.