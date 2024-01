Com empate heroico, América-MG bate Desportivo Brasil nos pênaltis e avança na Copinha

O América-MG derrotou o Desportivo Brasil na disputa de pênaltis, por 5 a 3, em Porto Feliz, nesta sexta-feira e avançou para a segunda fase do mata-mata da competição. O time mineiro empatou no tempo normal e somou seu quarto empate seguido na Copinha. Enquanto a equipe paulista dá adeus à competição após bom jogo contra o Coelho.

Desportivo Brasil domina a primeira etapa

O Dragão Chinês comandou as ações ofensivas e defensivas do jogo na primeira etapa. Apesar do favoritismo do Coelho, o time paulista não se intimidou e foi para cima dos mineiros. Logo no início da partida, aos nove minutos, Cláudio abriu o placar de pênalti, com um pouco de sorte. Antes da bola entrar ela tocou as duas traves e morreu dentro das redes.

O Desportivo continuava bem no jogo e dominava o Coelhãozinho. Após manter a superioridade até a metade dos 45 iniciais, Kauan ampliou o placar aos 31 minutos, aproveitando um lindo cruzamento de trivela de Lucas Dias. Até o apito do juiz o resultado seguiu em 2 a 0, com o time de Minas muito abaixo, não criando praticamente nada.

Empate heróico do América-MG

As mudanças começaram ainda no vestiário, quando o treinador da equipe de Minas fez duas alterações que mudaram o rumo do jogo. O primeiro gol veio aos 11 minutos da etapa final, após Yago Andrade cabecear bola cruzada na área do goleiro João Calheira e diminuir para o Coelhãozinho.

O América vinha crescendo cada vez mais na partida e envolveu o time do Desportivo. O empate veio na metade da segunda etapa, aos 28 minutos, Wanderson fez uma jogadaça pela beirada e ajeitou para Carlos Mateus, que só finalizou para deixar o fundo das redes e igualar tudo.

Após o segundo gol do time comandado por Mairon César, as equipes não se arriscaram muito e preferiram levar o jogo para os pênaltis.

Pênaltis

O time do América-MG foi perfeito nas cobranças, com 100% de aproveitamento. Enquanto o Desportivo desperdiçou a primeira cobrança com Rogério Zuin parando no goleiro do Coelho, Carlão, fazendo com que os jogadores do time mineiro batessem com mais tranquilidade. Quem bateu o último para selar a classificação foi Paulinho, lateral do América.

Próxima fase

O América-MG vai enfrentar o Capital-DF, que se classificou com goleada sobre o Capivariano, por 4 a 0. A FPF ainda não confirmou a data e horário do jogo. A tendência é que aconteça neste domingo.