Flamengo divide grupo da Copinha e 12 atletas retornam para jogar o Carioca

Goleiros: Dyogo Alves e Caio Barone;

Laterais: Daniel Sales, Lucyan e Zé Welinton;

Zagueiro: Diegão;

Volantes: Rayan Lucas e Caio Garcia;

Meia-atacante: Lorran;

Atacantes: Petterson, Werton e Pedro Estevam.

Pré-temporada do Flamengo

O Flamengo decidiu que passará a pré-temporada nos Estados Unidos com o elenco prodissional e terá dois compromissos contra times da MLS. Um deles contra o Philadelphia Union no dia 21 de janeiro, em Tampa, enquanto o outro será contra o Orlando City, no dia 27 de janeiro.

A partida amistosa contra o Orlando City está marcada para o dia 27 de janeiro, em Orlando, pela "FC Series", antiga "Florida Cup". O Rubro-Negro ficará no país norte-americano do dia 18 a 31 de janeiro.

Durante este período, o Rubro-Negro utilizará os garotos da base no Campeonato Carioca, que começa no dia 17 de janeiro, contra o Audax-RJ. O Flamengo ainda não divulgou se mandará os titulares para a estreia do Estadual.