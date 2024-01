NBB: Patrocinador do Vasco é punido por críticas à LNB

Pedro Ortega foi punido pelo Comitê Disciplinar da NBB na manhã desta sexta-feira (12).

O patrocinador foi penalizado pelos "stories" em que criticou abertamente a organização da Liga Nacional de Basquete (LNB)

O acontecido foi em 13 de dezembro, após a derrota do R10 Score Vasco para o Pinheiros por 73 a 67 na NBB.

Pedro publicou 4 stories em que reclamava da arbitragem após a partida. Esses 4 stories, no entendimento da liga, ferem o código de ética proposto no regulamento da temporada.

Reprodução/Instagram pessoal de Pedro Ortega

O patrocinador vascaíno também é punido por conta da divulgação de uma sugestão de aposta antes do jogo diante do Botafogo pela NBB, em 05/11.

Ao Globo Esporte, a LNB disse: "Sobre estar no estádio, o entendimento é que ele não pode estar presente, sob pena de descumprimento da sentença."

Pedro se pronunciou em seu Instagram lamentando bastante a decisão: "Essa temporada tem sido desgastante mas gratificante por eu conseguir fazer milhões de vascaínos apaixonados de novo pelo esporte. Minha preocupação hoje é com a minha família. Tenho medo do que pessoas "com poder" podem fazer para acabar com a minha vida pessoal. Hoje tenho medo de que esse movimento todo que faço possa prejudicar minha família." disse na última postagem de seu Instagram.