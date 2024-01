Nas penalidades, Ponte Preta elimina Catanduva e avança

Ponte Preta empatou contra o Catanduva por 1 a 1 no tempo normal mas nas penalidades avançou, Luã fez o gol da equipe paulista ainda no 1 tempo e nos acréscimos do 2 tempo Marcos fez para o Catanduva na partida que foi disputada no estádio Municipal Sílvio Salles, em Catanduva-SP.

Ponte Preta não entrou bem tão bem no jogo, deixou o Catanduva tomar a iniciativa mas apesar disto teve a primeira grande chance aos 20 minutos em chute no travessão e fez o goleiro trabalhar mais duas vezes mas sem êxito, a principal chance da Catanduva veio através de uma cabeçada de Antenor no travessão, após essa chance a macaca deu a resposta aos 40 minutos Luã aproveitou um erro da zaga adversário ao cortar a bola e fez o gol, deixando o placar em 1 a 0 para a Ponte no fim do primeiro tempo.

Com a vantagem, Ponte veio em uma estratégia de matar o jogo no contra-ataque já que o Catanduva precisava se lançar para conseguir seu gol, Ponte não fez seu gol mas se segurou bem até a reta final quando aos 41 do 2 tempo o goleiro fez uma grande defesa, mas os 51, não conseguiu segurar e Marcos após uma cobrança de escanteio testou livre e fez o gol de empate para o Catanduva bem no fim do 2 tempo.

Com o resultado de 1 a 1 no tempo normal teve penalidades, Catanduva iniciou batendo com Vidal que errou a sua cobrança, na sequência com Carioca,Marcos,João Gabriel e Gui todos converteram, pelo lado da Ponte as 5 cobranças foram convertidas pelo jogadores Diego Domene, Natan, João Gabriel, Nicolas e Kauã Moreira que por último fez o 5 a 4 e garantiu a vaga da Ponte para a próxima fase.

Próxima Fase

Ponte Preta enfrenta o Athletico-PR na sequência do torneio, o jogo que será no domingo ainda não tem horário pela Federação Paulista de Futebol.