Atlético Clube Guaratinguetá surpreende novamente e elimina Cuiabá da Copinha

Nesta manhã de sábado (13), o Atlético Clube Guaratinguetá venceu o Cuiabá por 1x0 e avançou para a próxima fase da Copinha 2024. Sorriso marcou aos 28 minutos da segunda etapa e garantiu mais uma façanha da equipe paulista.

O jogo

Primeiro tempo foi com um certo domínio do Dourado, equipe muito perigosa principalmente com o camisa 10 Luiz Felipe. O Guaratinguetá teve como grande nome o goleiro Luiz Otávio que com boas defesas salvou o clube em algumas situações de ataque.

A primeira boa chance dos paulistas foi aos 41 minutos com uma finalização de muita distância que passou tirando tinta da trave do goleiro Rhyan.

A segunda etapa foi um pouco diferente. O Corujão, apelido do Guaratinguetá, tomou as rédeas do confronto e tentava abrir o marcador no interior do estado. Caio tentou de longe e obrigou defesa difícil de Rhyan. O Dourado também tentou de muito longe e o goleiro Luiz Otávio, de apenas 1,79m de altura, se esticou inteiro para salvar mais uma vez a equipe.

Aos 28 minutos, Sorriso foi acionado em profundidade, conduziu para dentro da área e bateu cruzado de direita e abriu o placar. Depois disso foi só segurar o sufoco cuiabano para fazer história. Atlético Clube Guaratinguetá classificação para a próxima fase.

Sequência

Na próxima fase da competição, o Guaratinguetá enfrenta o vencedor de Red Bull Bragantino e Taubaté.