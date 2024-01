Com virada aos 45 do segundo tempo, Botafogo-SP consegue vitória e elimina o Floresta-CE

As equipes Botafogo-SP e Floresta-CE se encontram na cidade de Salto, no Estádio Amadeu Mosca, para disputar a classificação para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Pantera saiu atrás do placar após pênalti convertido do Lobão e buscou o empate nos últimos minutos, ficando com o resultado de 2 a 1 neste sábado (13). Agora os paulistas irá enfrentar o vencedor do duelo Atlético Mineiro e Sfera.

Jogo definido no segundo tempo

No primeiro tempo, ambas equipes pressionaram as defesas adversárias. No sexto minuto, Thales, artilheiro do Botafogo na Copinha com 4 gols, recebe um cruzamento pela direita, mas sua boa chance de abrir o placar é frustrada. Aos sete, Thales tenta uma bicicleta, mas manda a bola pela linha de fundo. Aos nove, uma jogada elaborada entre João Costa e Rafael resultou em um passe para Riquelme, mas o chute é defendido pelo goleiro Breno.

O jogo se desenrola com ambas as equipes trabalhando no meio-campo em busca de oportunidades, e apesar das chances criadas, o primeiro tempo encerrou sem gols.

Logo no início do segundo tempo, aos quatro minutos, Breno, o goleiro do Botafogo, faz uma defesa parcial, mas a bola atinge o braço do zagueiro Ruan. Vitinho converte a penalidade, marcando um gol para o Floresta ao bater cruzado no canto direito, apesar da tentativa de defesa do Breno.

No sétimo, Pedro Severino passa para Thales, que chuta com dificuldade, mas a resposta do Botafogo é imediata. Aos dezenove minutos, uma falta perigosa resultou em um chute que desviou na barreira. A zaga do tricolor enfrenta dificuldades, permitindo ao Floresta aproveitar as oportunidades.

O Pantera respondeu às ofensivas do Floresta e na busca do placar, Carlos Eduardo pegou de primeira o cruzamento de Erik e mandou a bola no fundo da rede para empatar o jogo. O Botafogo persistiu e aos 45 minutos, o camisa 7 William deixou o goleiro para trás e chutou para cravar o gol da vitória dos ribeirão-pretanos e o avanço para a terceira fase.