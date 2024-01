Água Santa bate Juventude e avança para a próxima fase da Copinha

O Água Santa enfrentou o Juventude na 2º fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, saindo com a vitória do placar de 2 a 1. A bola rolou no último sábado (13), onde o Netuno conseguiu a vaga na segunda fase da competição.

Água Santa classificado!

O netuno abriu o placar com apenas 4 minutos de jogo, com o jogador Jota (07), mas o time alviverde não deixou de ir atrás do resultado, e aproveitou uma saída errada de bola do Água Santa e Tomi Montefiore (07), consegue colocar a bola na rede, empatando o jogo.

No final do primeiro tempo, ainda teve emoções, aos 40 minutos, Vitor Gonçalves (09), tentou virar o placar para o Juventude, mas o goleiro Matheus Novaes defende com muita categoria, colocando a bola para fora. E ainda em busca de virar o jogo, Luiz Freitas (10), caçula de 16 anos da equipe alviverde, pega na orelha da bola, garantindo apenas o escanteio, fazendo o Juventude perder duas grandes chances de gol.

Aos 43 minutos, o Água Santa conseguiu acabar o primeiro tempo ficando na frente, novamente marcando com o número 07 da equipe.

No segundo tempo, o Juventude chegou com tudo, tendo 6 escanteios no jogo, tentando virar o placar para conseguir levar para as penalidades.

Mas, quem se destacou na partida, foi o goleiro do netuno, Matheus Novaes, fazendo grandes defesas, garantindo a classificação.

Próximo Jogo

Agora, o Água Santa espera saber o seu novo adversário, podendo pegar ou o Santos, que é da mesma chave de grupo, ou pode enfrentar o São Bernardo.