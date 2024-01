Com direito a goleada, Juazeirense vence Retrô e se classifica para fase de grupos da Copa do Nordeste

Neste sábado (13) o Juazeirense goleou o Retrô, por 4 a 0, em jogo válido pela segunda fase do Pré-Nordestão, e se garantiu na fase de grupos do torneio regional, no Estádio Adauto Moraes. Ian Augusto, Leandrinho, Luis Soares e Janeudo marcaram para o Cancão de Fogo.

A Goleada

O jogo começou com o Juazeirense se impondo, mantendo bola no pé e dominando as principais chances. Pouco depois dos dois minutos, Guilherme Paraíba errou um corte na entrada da área e Ian Augusto chegou livre para receber a bola por trás da zaga e abrir o placar para o time baiano. Atrás no marcador, o Retrô buscou reagir dominando mais o meio, mas não conseguia concluir as jogadas. Aos 35, o time da casa chegou mais uma vez quando Ian Augusto cruzou da direita, Luis Soares recebeu, girou e rolou para Leandrinho receber pela esquerda e estufar as redes, fazendo 2 a 0.

Na volta do intervalo, a equipe pernambucana voltou com algumas mudanças que até movimentaram a partida, mas a pontaria era inimiga. Aos 22, mais um do Juazeirense, dessa vez com Alexsandro construindo uma boa jogada pela esquerda e cruzando à meia altura para Luis Soares, que contou com o desvio no goleiro Paulo Ricardo e recebeu de cara para o gol para fechar.

No fim, o lateral Talys, da Juazeirense, ainda recebeu o segundo amarelo e foi expulso. Em desvantagem numérica, ainda deu tempo para o quarto gol, que saiu aos 47, Dankler fez falta na área e Janeudo converteu o pênalti para fechar o 4 x 0 e definir a classificação da Juazeirense.

Cancão de Fogo no Nordestão

Com o resultado, essa será a terceira participação da Juazeirense na fase principal do Regional, o time já tinha chegado à fase de grupos em 2016 e em 2017, mas sempre batia na trave, sendo eliminado na lanterna do grupo. Nos anos de 2019, 2020 e 2022, o Cancão de Fogo acabou saindo no pré-Nordestão.