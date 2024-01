Botafogo perde para Novorizontino e se despede da Copinha 2024

Após passar em primeiro no Grupo 5, que contava com as equipes de Tiradentes-PI, Rio Claro e Nova Francana, o Botafogo enfrentou o Novorizontino na fase 32avos de final. A equipe paulista ficou em segundo no Grupo 6, atrás da Chapecoense.

Em Franca, o Novorizontino começou com tudo e abriu o placar logo aos três minutos, após Diego Galo acertar um belo chute, vencendo o goleiro Heitor e abrindo o placar. Mesmo após o gol, o Glorioso encontrou muitas dificuldades para sair e produzir seu jogo. Sua melhor chance aconteceu nos últimos minutos da primeira etapa, quando João Guilherme saiu cara a cara gol o goleiro mas acabou finalizando mal, facilitando a defesa de Scpain.

Na segunda etapa, o Botafogo melhorou e chegou bem nos primeiros minutos e acertou a trave do Novorizontino com João Cintra. Porém, minutos depois, o Novorizontino foi fatal e ampliou o placar com Lucas Café, que completou bela jogada de Luiz Otávio. Os últimos minutos da partida foram de muita briga entre os jogadores, que discutiram por mais de uma vez em meio a partida. O último grande momento da partida foram as expulsões de Kauê Canela (Novorizontino) e Hiago (Botafogo).

Torcida no pé

Antes mesmo da eliminação, a torcida do Botafogo já havia reclamado do rendimento da equipe comandada por Eduardo Oliveira. Apesar de vencer as três partidas na fase de grupos, o Botafogo não conseguiu impor seu jogo e fazer uma partida à altura da sua equipe.

Agenda

Após vencer o Botafogo, o Novorizontino volta a campo no próximo domingo (14), quando enfrenta Tiradentes-PI, que passou em segundo no Grupo 5 e venceu a Chapecoense na última fase. A partida acontece às 14h15 e terá transmissão do SporTV. Já o Glorioso volta suas forças para o Campeonato Carioca, que já tem início na próxima semana. Thiago Nunes, técnico da equipe profissional, deve aproveitar muitos jovens nas primeiras rodadas da competição.