Grêmio aplica nova goleada e avança na Copinha

Na noite desta sexta-feira (12), o Grêmio goleou o Mirassol por 4 a 1 em jogo válido pela segunda fase da 54ª Copa São Paulo de Futebol Júnior. O duelo aconteceu na mesma cidade que sediou o clube gaúcho na fase anterior: Bebedouro. O palco do jogo foi o Estádio Sócrates Stamato.

O artilheiro do campeonato

Na etapa complementar, aos dois minutos, Jardiel marcou de pênalti, após ele mesmo sofrer a falta cometida pelo goleiro Sidney. Aos 24 minutos, Jardiel finalizou na entrada da área e fez um golaço. O último gol saiu dos pés de Freddy, que finalizou por baixo das pernas do goleiro Sidney e confirmou a goleada por 4 a 1.

Os gols da partida

O primeiro gol do Grêmio ocorreu aos 16 minutos da etapa inicial, quando Gustavo Nunes partiu de trás do meio-campo, driblou o zagueiro e finalizou na saída do goleiro do time paulista. Aos 34 minutos, o Mirassol descontou com Wesley após um preciso cruzamento de Artur.

Ataque com sede de gols

Durante a competição, o Grêmio marcou 22 gols em quatro jogos. Nos três jogos da fase de grupos, a equipe anotou seis gols em cada partida e sofreu apenas dois gols, sendo estes na última rodada.

O próximo adversário

Na próxima fase do campeonato, o Grêmio enfrentará o Coimbra-MG. O time mineiro enfrentou o Figueirense, clube que estava no mesmo grupo dos gaúchos, e empatou em 1 a 1. A classificação da equipe mineira foi confirmada após a disputa de pênaltis, que terminou 3 a 2 a favor dos vencedores.

Agenda

Apesar de ter conhecimento do adversário, o Grêmio ainda não definiu a data nem o horário do duelo contra o Coimbra. O jogo deverá ocorrer em Bebedouro (SP), no Estádio Sócrates Stamato.