Palmeiras despacha Sport e avança na Copinha

O Palmeiras segue vivo na Copinha! Na tarde deste sábado (13), o Verdão receeu o Sport na Arena Barueri e despachou o rival com uma vitória por 3 a 1. Os gols da classificação alviverde foram marcados por Thalys, Luighi e Allan. Marcelo Henrique mafrcou o dos nordestinos.

O JOGO

Palmeiras e Sport fizeram jogo equilibrado e extremamente movimentado na Arena Barueri, com chances criadas por ambos os lados, mas foi o Leão que abriu o placar. Aos 25 minutos, Marcelo Henrique aproveitou uma falha do goleiro Aranha e fez 1 a 0. O Verdão pressionou e aos 36 empatou, com desvio de cabeça de Thalys após cobrança de escanteio de Estêvão, fechando os primeiros 45 minutos do duelo em 1 a 1.

Na segunda etapa, os donos da casa foram para cima e aproveitaram os erros do Sport e dominaram o jogo para virar o placar e garantir a classificação. A virada saiu aos 22 minutos, com belo cruzamento de Estêvão e gol de Luighi. Precisando de uma reação para seguir na Copinha, o técnico Thiago Larghi mudou o Leão tentando resgatar a postura, mas não foi o suficiente para evitar o gol de Allan, aos 45 minutos, que selou a classificação alviverde por 3 a 1.

PRÓXIMOS PASSOS

Foto: Divulgação/Palmeiras

Coma vitória conquistada na tarde deste sábado, o Palmeiras se classificou para a terceira fase da Copinha. O Verdão irá enfrentar o Aster, enquanto o Sport se despede do torneio. A data e horário do jogo ainda não foram confirmadas.