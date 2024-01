Robert Rojas é oficialmente apresentado no Vasco

O zagueiro paraguaio Robert Rojas foi oficialmente apresentado pelo Vasco da Gama na manhã deste sábado (13). O defensor de 27 anos é o 3° reforço confirmado do Vasco para a temporada.

Na sua apresentação, respondeu a algumas perguntas e falou um pouco sobre sua carreira e vida pessoal: "Eu conheço o professor Ramón Díaz, sua história na Seleção. Eu o conheço bastante bem. Antes de vir, falei com seu filho, com Emiliano, com quem tenho uma relação muito boa. Espero poder ajudá-lo dentro de campo o mais rápido possível."

Rojas também falou um pouco sobre a comoção da torcida do Vasco com a sua chegada: "Muito obrigado pelas boas-vindas. Estou muito feliz e contente em chegar num grande clube como Vasco. E antes mesmo que eu chegasse aqui, a torcida demonstrou muito carinho, então deixo meu agradecimento para toda a torcida do Vasco".

Sobre a sua maneira de jogar, Robert contou um pouco sobre as maneiras de que pode desempenhar dentro de campo: “Não tenho preferência por posição. Se me colocar pra jogar de lateral ou zagueiro, estarei sempre disposto a dar o melhor de mim. Onde o treinador me quiser usar, estarei disponível."

Por fim, Robert deixou um recado de determinação ao torcedor: “Esse grupo vai brigar por grandes coisas. Vamos brigar por tudo, por isso estamos trabalhando da melhor maneira. A mensagem que deixo para a torcida é apoiar, como sempre faz. Me falaram que a torcida é muito linda, que está sempre incentivando."