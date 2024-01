América-MG vence a primeira na competição sobre o Capital-DF e garante a vaga nas oitavas da Copinha

Em duelo válido pela terceira fase da Copinha, América-MG e Capital-DF se enfrentaram, em Porto Feliz, no Estádio Ernesto Rocco e o Coelho levou a melhor por 2 a 0. De quebra o time mineiro desencantou e foi o primeiro a se classificar para as oitavas de final da competição. Enquanto o time de Brasília conheceu sua primeira derrota e deu adeus à competição.

Primeiro tempo sem gols

A primeira etapa foi bem equilibrada e com chances para ambos os lados. O Capital veio para a partida buscando a vitória, sem medo do favoritismo do Coelhãozinho. Apesar de terem chances de gol, as equipes não balançaram as redes nos 45 iniciais. O lance que viria a mudar o rumo da partida, foi a expulsão do capitão da equipe de Brasília, Richard, ainda no final do primeiro tempo.

América decide nos 45 finais

Quando achava que teria vida difícil para abrir o placar, o time mineiro furou a defesa do Capital e saiu na frente aos 50 segundos do segundo tempo, com um chute forte de Heitor de dentro da área. O jogo seguiu equilibrado até o final, com o América criando um pouco mais, mas parava no goleiro Felipe.

O treinador do Capital mexeu no time para tentar o empate e acabou cedendo muito espaço em sua linha defensiva, que já estava com um jogador a menos. O Coelho se aproveitou disso para ampliar o placar aos 39 da segunda etapa, com Ighor Gabryel, para selar a classificação para as oitavas.

Ainda deu tempo do zagueiro do América, Rafa Barcellos ser expulso, mas não causou problemas para o time, já que o jogo já estava decidido.

Próximo compromisso

O América-MG espera o vencedor de Ituano e Criciúma, que se enfrentam ainda hoje, às 16:30h. O duelo será válido pelas oitavas de final da Copinha.