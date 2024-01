Criciúma é goleado pelo Ituano e deixa a Copinha na 3ª fase

Neste domingo (14), o Criciúma foi goleado pelo Ituano por 3 a 0 em partida realizada na cidade de São Carlos e deixou a Copa São Paulo de Futebol Júnior na 3ª rodada.

Ituano garantiu classificação no primeiro tempo

O Criciúma entrou em campo desfalcado pois o zagueiro Erick e o volante Eliedson foram chamados para treinar com o time principal devido ao início do Campeonato Catarinense, causando dor de cabeça ao técnico Gabriel Carvalho, que precisou improvisar o lateral Hugo pelo meio.

Os desfalques certamente fizeram falta pois o Ituano precisou de apenas cinco minutos para abrir o placar. Em cobrança de escanteio pela esquerda, o zagueiro Vinícius Poz subiu com total liberdade na pequena área e marcou o primeiro para os paulistas.

Aos 16', o Ituano ampliou a vantagem com Clemente aproveitando sobra na bola dentro da área para bater cruzado no canto esquerdo do goleiro Kauã. O lance ficou marcado por um possível erro de arbitragem, que não viu o jogador Kaik sendo atingido por um braço no rosto.

Após manter a posse de bola no campo ofensivo durante toda a etapa inicial, o Ituano optou por baixar as linhas e chegou a ceder espaços para uma possível reação do Tigre, que ameaçou aos 37' quando Pett finalizou dentro da área e a bola passou eprto.

Contudo, antes do intervalo, o Ituano encaminhou a vaga com o terceiro gol nos acréscimos. Aos 45', em cobrança de escanteio pela direita, a bola chegou para Felipe Fonseca aproveitar mais uma situação de liberdade e bateu de primeira.

Criciúma não conseguiu reagir mesmo com vantagem numérica

Gabriel Carvalho tentou mudar o panorama da partida com as entradas de Luiz, Reggis e Bugs, mas o Ituano seguiu no controle da partida com a manutenção da estratégia defensiva de marcação com linhas baixas.

Aos 24', Léo Izidoro chutou a bola com raiva para longe após marcação de impedimento e recebeu o seu segundo cartão amarelo, deixando o Ituano com um jogador a menos após atitude muito infantil do jogador.

O Criciúma seguiu dominante na posse de bola e começou a encontrar mais espaços no terço final do campo após a expulsão, mas a única real chance de gol veio apenas aos 44', quando Adriano invadiu a área e isolou a finalização, confirmando a classificação do Ituano.