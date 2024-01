Flamengo vence Náutico e avança para a terceira fase da Copinha

Em confronto válido pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, Flamengo e Náutico se enfrentaram em busca da classificação. A equipe carioca ficou com a vitória neste sábado (13), placar encerrado em 1 a 0, garantindo classificação para a terceira fase da Copinha. O gol da partida foi marcado por Weliton.

Rubro-negro alternativo

O Flamengo divulgou na última quinta-feira(11) os garotos que deixaram a Copinha para jogar o Campeonato Carioca no profissional. Como esperado, o meia Lorran e o atacante Werton estão na lista junto com outros 10 nomes que retornaram ao Rio de Janeiro com o técnico Mário Jorge.

O Mengão atuará com um time alternativo na segunda e na quarta rodada do Estadual, contra Nova Iguaçu e Portuguesa-RJ, quando o elenco principal estará em pré-temporada nos Estados Unidos (a partida da terceira rodada foi adiada).

Com isso, na Copinha, o auxiliar Raphael Bahia, que já estava em Osasco com a delegação, assumiu a equipe com Eduardo Zuma, técnico do sub-17.

Mengão sai na frente

O jogo começou com o Flamengo sendo superior, colocando pressão pra cima da defesa adversária. Entretanto, o Náutico esteve atento à marcação e não deu espaços para o ataque flamenguista.e

De início, a partida foi movimentado, porém não foram criadas chances claras dos dois lados. Até a metade do primeiro tempo, os lances que mais fizeram os goleiros e os defensores trabalharem surgiram a partir de faltas marcadas perto das áreas, tanto do lado rubro-negro quanto do Timbu.

Aos 46, o Flamengo abriu o placar, em jogada que iniciou com cruzamento de João Victor Alves pela ponta esquerda, Iago subiu e cabeceou para Carbone mandar de cabeça para o gol, mas o goleiro Léo fez um milagre, no rebote, o atacante flamenguista Weliton aproveitou e colocou a bola pro fundo das redes. Com isso, a primeira etapa terminou com o resultado parcial de 1 a 0 para o Mengão.

Nada mudou

A segunda etapa começou movimentada e com ótimos lances. Aos 9, a equipe carioca, chegou com Rodriguinho cruzando pelo lado direito, a bola sobrou na grande área para João Victor Alves, o meio-campista finalizou, porém o defensor do Náutico Luciano Bico conseguiu tirar quase encima da linha. Aos 31, em outra criação rubro-negra, em lance pela ponta esquerda, Victor Silva cruzou para Felipe Lima que finalizou, dentro da pequena área, na trave.

Do outro lado, o Náutico mesmo perdendo por um placar mínimo, não conseguiu desenvolver seu próprio jogo. As ideias não surtiram efeito e o time não lidou bem com a situação adversa. O segundo tempo foi mais controlado pelo Flamengo, diferentemente do equilíbrio no primeiro tempo.

Entretanto, no último minuto da partida, o Náutico teve duas grandes chances para empatar e levar o jogo aos pênaltis. A primeira finalização perigosa, a defesa adversária afastou a bola encima da linha, e na segunda, o goleiro rubro-negro Lucas Furtado defendeu o chute de Thalisinho.

O confronto encerrou no placar de 1 a 0 para o Flamengo, que conseguiu a classificação para a terceira fase da Copinha e segue com 100% de aproveitamento na competição.

Próximo jogo

Com esse resultado positivo, o Flamengo continua vivo na Copa São Paulo e disputará a terceira fase do torneio contra o São José. Vale lembrar, as duas equipes já se enfrentaram na Fase de Grupos pelo Grupo 19. Naquela situação, o time do Rio de Janeiro levou a melhor. O dia e o horário da partida ainda não estão definidos.