Santos goleia São Bernardo e avança na Copinha

Neste último sábado (13), o Santos goleou o São Bernardo, por 4 a 0, em partida válida pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em Diadema na Arena Inamar.

A goleada

O jogo começou movimentado, e com o Peixe dominando e mantendo bola no pé. Antes dos três, o volante Hyan marcou o primeiro gol do, Miguelito cruzou a bola para dentro da área, ela passou pelo jogador Enzo, mas Hyan estava bem posicionado e cravou o primeiro gol da partida. Após o gol, o Peixão seguiu dominando e não deixou sequer o São Bernardo pensar numa reação.

Na volta do intervalo, a partida retomou de início, sem tantas emoções. Somente, aos 28, a dupla boliviana do peixão brilhou, Miguelito novamente serve de garçom, e cruza de rasteiro para o artilheiro com seis gols, Enzo Monteiro, empurrar a bola para dentro do gol. Cinco minutos depois, Enzo Monteiro consegue marcar o seu segundo gol, mais uma vez com a assistência de Miguelito, com sua cobrança de escanteio, para fazer 3 a 0.

Os meninos da Vila já estavam conseguindo a classificação para a terceira fase da competição, já o São Bernardo, não conseguiu sequer assustar. Aos 46, Mateus Xavier Xavier, chegou para fechar a conta, fazendo o quarto gol, consagrando a goleada do peixão.

Próximo jogo

O Santos enfrentará na próxima fase, o Água Santa, nessa segunda feira (15) às 19h15 em Diadema na Arena Inamar.