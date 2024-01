Ibrachina vence Vitória nos pênaltis e avança às oitavas da Copinha

A Arena Ibrachina foi palco de equilibrado confronto na tarde desta segunda-feira (15). Ibrachina venceu o Vitória por 5 a 4 nas penalidades após um empate em 1 a 1 no tempo normal.

Duelo equilibrado

Os 90 minutos de bola rolada ficaram marcados pelo equilíbrio entre as duas equipes. Aos 10 minutos, o placar foi aberto por Kauã Oliveira, que recebeu passe de Luiz e finalizou de forma inusitada, enquanto escorregava, para dar vantagem ao Ibrachina.

Vitória se lançou ao ataque e criou algumas boas chances, em especial duas chances claras com Lawan e Rodrigo, mas pararam em boas defesas do goleiro Lucas. Uma terceira chance clara ainda no primeiro tempo foi também desperdiçada, dessa vez por Luiz Miguel.

Tanta insistência acabou de transformando em alegria, quando o atacante Fau aproveitou rebote de bola espalmada pelo goleiro do ibrachina para deixar tudo igual. O gol foi no último lance do primeiro tempo.

Para o retorno da segunda etapa, duas equipes muito concentradas. Em poucos momentos do jogo a bola esteve perto do gol, com as duas equipes tentando bastante o arremate de média e longa distância. Empate prevalecendo ao apito final e o jogo foi às cobranças de pênaltis.

Competência na marca do cal

Ambas as equipes converteram as primeiras 4 batidas, com os goleiros Lucas e Davi também indo bem nas cobranças, acertando o lado em todas elas.

No que era a quinta cobrança a favor do Vitória, Luis Miguel acabou desperdiçando o seu chute, que parou em boa defesa de Lucas. Na cobrança seguinte, o zagueiro Tonhão converteu e selou o destino favorável.

Próximo desafio

Com a vitória, Ibrachina enfrentará o Coritiba nas oitavas de final. Vitória se despede da competição invicto no tempo normal, tendo tido sua única derrota nos pênaltis.