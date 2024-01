Athletico-PR vence Ponte Preta e se classifica para as oitavas de Final da Copinha

Hoje, domingo (14) o Athletico-PR venceu a Ponte Preta, com dois gols de bola parada, um foi marcado por Lucca, e o outro foi marcado pelo Keven, o da Macaca foi marcado pelo André, também de bola parada.

Primeiro tempo disputado

A partida começou com o Furacão indo para cima da Macaca, logo aos 7 minutos de partida, após uma falta na ponta direita, Keven bateu direto no canto do goleiro e estufou as redes colocando o Athletico-PR na frente do placar. O CAP chegou mais uma vez com perigo aos 8 minutos, Chiqueti esticou uma bola na ponta esquerda, levou para o fundo e cruzou para Walace, mas a bola saiu sem forças e ficou fácil para a defesa do goleiro Vinicius. Aos 13 minutos, o Athletico-PR teve outra chance, Chiqueti pela esquerda novamente, levanta na área, Sorriso sobe de cabeça mas acaba cabeceando nas mãos do goleiro Vinicius. A Macaca respondeu aos 23 minutos, após um lateral cobrado na área, Thiago Montello finalizou de frente para o gol mas pegou mal e chutou para fora. Aos 27 minutos a Macaca chegou novamente, dessa vez com Luan, que recebeu uma bola de André na entrada da área, dominou e finalizou, mas o chute saiu sem direção. Já nos acréscimos, aos 48 minutos, a arbitragem marcou um pênalti para a Ponte Preta, André recebeu em profundidade, saiu cara a cara com o goleiro Filipe e foi derrubado pelo goleiro, André chamou a responsabilidade e bateu de cavadinha, o goleiro Filipe pulou para o canto direito do gol.

Segundo tempo caloroso

​​​​​​​A 2° etapa começou com o CAP indo em busca da virada, aos 4 minutos, o Athletico-PR chegou com Walace, após escanteio cobrado na área, o camisa 9 subiu mais alto que todo mundo no 1° pau e cabeceou para fora. A Ponte Preta respondeu na sequência, aos 5 minutos, em contra-ataque para a Macaca, Nicolas Araujo, invadiu a área e finalizou rasteiro cruzado mas o goleiro Filipe conseguiu fazer a defesa e jogar para escanteio. No escanteio cobrado, Diego Leão subiu de cabeça no 2° pau e mandou direto para fora. Aos 7 minutos, Nicolas Araujo novamente invade a área do Athletico-PR, finaliza cruzado mas o goleiro Filipe novamente consegue a defesa. Aos 39 minutos, em uma disputa de bola pelo alto dentro da área da Macaca, Nicolas derruba o João Vitor dentro da área e a arbitragem marca pênalti para o CAP. Keven cobrou forte e rasteiro no canto direito marcando o gol da vitória do Athletico-PR e colocando assim o time nas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Oitavas de final

​​​​​​​O Athletico Paranaense enfrenta o Grêmio nas oitavas de final. O Tricolor Gaúcho venceu o Coimbra por 4 a 2 e garantiu a classificação. A partida ainda não tem data e nem horário marcado, mas a partida deve acontecer nesta terça-feira (16).