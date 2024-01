Livia assina primeiro contrato profissional pela Ferroviária e revela estar realizando um sonho

Na última semana, a atacante Livia Gabrielle, de apenas 17 anos, assinou seu primeiro contrato profissional com a Ferroviária, com duração de três anos. A atleta chegou à equipe no ano passado, passou por testes, surpreendeu e já neste ano foi chamada para ser profissionalizada após suas boas atuações.

"Uma felicidade muito grande por estar realizando meu sonho de criança, ainda mais sendo neste clube gigantesco que é a Ferroviária. Confesso que não esperava que fosse acontecer tão rápido assim".

No ano passado, a atacante foi campeã do Campeonato Paulista sub-20 e vice-campeã do mesmo campeonato na categoria sub-17. Atuou em 25 jogos, com uma média de 62 minutos por jogo, marcou 5 gols e deu 6 assistências.

"Espero conquistar muitos títulos vestindo essa camisa e escrever novas histórias não só para mim, mas também para o clube. Agora é treinar bastante, pois será uma grande temporada".

A primeira competição deste ano será o Brasileirão sub-20, que começa no dia 7 de fevereiro e termina no dia 24 de julho.