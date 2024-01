Apesar do susto, Grêmio avança na Copinha

Na noite deste domingo (14), o Grêmio enfrentou o Coimbra em jogo válido pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O jogo aconteceu no estádio popularmente conhecido como Lanchão, em Franca-SP. Os gaúchos venceram por 4 a 2.

Correram atrás

O Grêmio começou a primeira etapa vencendo o confronto por 2 a 0. Mas no segundo tempo, o Coimbra, que estreou na competição neste ano, alcançou o empate com o tricolor gaúcho. Mas as estrelas de Jardiel e Gustavo Nunes garantiram a classificação do Grêmio ainda no tempo regulamentar.

Artilheiro na área

O atacante do Grêmio e decisivo, Jardiel é o artilheiro da competição até aqui. O jogador soma sete gols marcados no campeonato.

Após o jogo, Jardiel falou sobre a classificação: "Estou muito feliz pela classificação, por ajudar a equipe por gol. Seguir assim, grupo todo unido, vamos chegar na final. Quem vier estamos preparados para tudo."

Como foi o jogo

Na primeira etapa, apesar do placar não mostrar, o Coimbra conseguia impor mais ritmo de gols e chegou a ter mais finalizações do que o Grêmio. Mas os gaúchos foram mais efetivos nas chances criadas.

O primeiro gol do tricolor gaúcho saiu em uma cobrança de escanteio, quando Igor Serrote venceu os adversários no alto e conseguiu colocar a bola no fundo da rede. O segundo saiu ainda na primeira etapa dos pés de Alysson, que dominou cortou e conseguiu encaixar um belo chute para ampliar o placar.

Na etapa complementar, o Coimbra conseguiu encaixar duas jogadas e empatou o jogo. O primeiro gol saiu com Carlos Miguel, após sobra de um lateral. Amorim empatou um jogo após cruzamento que veio da esquerda.

Os gols do Grêmio que confirmaram a classificação saíram após cobrança de pênalti de Jardiel e após belo chute de Gustavo Nunes, que fez o 4 a 2.

Adversário

O Grêmio já tem conhecimento a respeito de seu próximo adversário na competição. Se trata do Athletico Paranaense, que bateu o Ceará por 2 a 1. A data e horário do confronto ainda não foram divulgados.