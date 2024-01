De olho em João Victor, primeiro reforço do Vasco para 2024

Vasco já confirmou seus 3 primeiros reforços para a temporada, mas apesar de o primeiro deles já ter sido anunciado há algumas semanas, muitos vascaínos ainda não o conhecem tão bem.

Pensando nisso, decidimos conversar com 3 jornalistas que cobrem Benfica e Corinthians, duas das últimas equipes que João Victor defendeu, e tentar entender como joga o novo reforço do sistema defensivo vascaíno.

Como foi sua passagem pelo Corinthians?

O primeiro consultado foi o Danilo, proprietário do site É o Time do Povo. Perguntei a ele sobre como foi a passagem do João por lá.

Ele me contou o seguinte:

"Ele era uma das grandes promessas da nossa base, estreou no profissional em 2019, quando Carille era o treinador.

No final do mesmo ano, foi emprestado para a Inter de Limeira, onde disputou o Paulistão de 2020. No mesmo ano, defendeu o Atlético-GO. Ele voltou em 2021, quando o treinador era Vagner Mancini. Nesse ano ele fez 48 jogos, foi o ano em que mais atuou como profissional.

Ele deixou o clube em 2022, quando foi vendido ao Benfica. Foi um zagueiro seguro com a camisa do Corinthians, não era de comprometer. Atuou 79 vezes e não marcou gols. É bom jogador."

Em seguida, eu perguntei sobre como eram as características do João Victor quando atuava pelo Corinthians:

"Era um zagueiro alto e forte, de boa bola aérea defensiva. Não era de fazer gols e tinha ótimo posicionamento."

Por fim, perguntei sobre foi a comoção da torcida do Corinthians na sua saída:

"Era considerado um zagueiro importante, não saiu queimado. A torcida o considerava bom jogador, mas com qualidade menor que Robert Renan e Murilo, que vieram depois, por exemplo."

Como foi sua passagem pelo Benfica?

Conversamos com o Alfredo, do Benfica Podcast. Ele me contou como foi a passagem de João Victor pelo Benfica:

"Sua chegada não foi a melhor pelo 'timing'. Infelizmente, chegou ao clube após contrair lesão grave no tornozelo.

Por ter chegado lesionado, forçou o Benfica a buscar outras opções. O time contratou John Brooks, do Wolfsburg, mas a solução estava em casa com Antônio Silva. Ele teve uma oportunidade jogando junto a Otamendi e nunca mais saiu do time titular.

Sem muito espaço, JV saiu emprestado ao Nantes na janela de começo do ano em 2023. Os poucos minutos que tinha eram jogando como lateral-direito."

Ele também me falou sobre as expectativas em cima de JV quando ele chegou:

"A expectativa por ele era alta, pois era um dos zagueiros melhor avaliados do futebol brasileiro na época em que veio. Era do que o Benfica precisava também.

Na época, Benfica jogava com uma linha de 3 zagueiros, com Otamendi, Vertonghen e Lucas Veríssimo. JV chegava para dar velocidade à linha defensiva, pois nem Otamendi nem Vertonghen são velozes."

Em seguida, Alfredo contou sobre como jogou o João Victor pelo Benfica:

"Jogou pouco, mas mostrou muita rapidez e agilidade. Cometia algumas falhas, mas compensava na velocidade.

Acho que é bom jogador, mostrou muito pouco em Portugal. Os poucos jogos que jogou, jogou como lateral-direito."

Por fim, contou sobre como era a imagem de JV com a torcida:

"Não chegou a deixar muitas impressões em campo, por ter jogado muito pouco. Em outubro, o jornal 'A Bola' noticiou que ele havia sido afastado de um treino.

Roger Schmidt, treinador, justificou o afastamento por falta de empenho. Disse à imprensa que percebia a frustração de JV por ser pouco utilizado, mas não admitia falta de empenho nos treinos."

O que esperar do João Victor no Vasco?

A conclusão que se pode tirar é que é um zagueiro que agrega velocidade e imposição física ao elenco.

Pelo que os 2 reportaram, é um zagueiro que tem o diferencial atlético a seu favor. Acho que podemos esperar coisas boas dele nesse sentido.

Essa matéria foi publicada inicialmente na AnalisaVasco, página de autoria do redator dessa matéria.