Com vice da Série D pela Ferroviária, Pablo avalia ano de 2023 e projeta atual temporada: 'Vamos em busca de mais'

O volante Pablo, um dos pilares da Ferroviária durante a campanha que rendeu o vice-campeonato da Série D ao clube paulista, avaliou a temporada de forma muito positiva, e também projetou o ano de 2024 pela Locomotiva.

Para ele, a temporada de 2023 foi muito especial, justamente pela campanha no torneio nacional, algo que demonstra a importância do volante na equipe. Com ele em campo na competição, foram 18 jogos, com oito vitórias, seis empates e apenas quatro derrotas.

“A temporada foi de muita paciência, dedicação e acima de tudo de aprendizado com nossos erros. No começo não foi da forma que imaginávamos, mas conseguimos nos reabilitar e conquistar um acesso tão sonhado pelos jogadores e pelo clube, e subir para a Série C que sempre foi um dos nossos objetivos. Muito gratificante encerrar o ano com essa volta por cima”, avalia.

De olho em 2024, Pablo, que já está treinando junto ao elenco visando a Série A2 do Paulistão, acredita que o elenco pode trazer bons frutos novamente para o torcedor grená.

“Terminamos 2023 em alta e temos tudo para atingir nossos objetivos novamente. Temos uma equipe qualificada, que vai brigar por cada jogo e claro, lutar para retornar à elite do Paulistão, assim como vamos em busca de mais glórias também na Série C. Uma competição diferente, mas que temos totais condições de fazer mais uma boa aparição a nível nacional”, completa.

O primeiro compromisso de Pablo e da Ferroviária na temporada 2024 está marcado inicialmente para o dia 17 de janeiro, às 15h, na partida contra o Monte Azul, fora de casa.