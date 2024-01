Limite de estrangeiros: Vasco vive dor de cabeça

O Vasco tem investido em jogadores estrangeiros nas últimas janelas de transferência. No ano passado, contratou nove estrangeiros no total. Na atual janela, já anunciou um estrangeiro com Robert Rojas.

O limite de estrangeiros definido pela CBF para cada partida é de sete, o que gera preocupação no torcedor, que vê o time, estando no limite de estrangeiros, ter outros nomes de estrangeiros especulados como reforços.

Beirando o limite

Vasco atualmente conta com exatos sete estrangeiros no elenco atual. São eles: Pablo Vegetti, Dimitri Payet, Manuel Capasso, Luca Orellano, Robert Rojas, Puma Rodríguez e Gary Medel.

Vale lembrar que Matías Galarza ainda pertence ao Vasco, apesar de estar emprestado ao Talleres no momento. Numa eventual volta, se tornaria o oitavo estrangeiro do elenco.

Possíveis vindas

Os nomes de Gustavo Cuellar, Juan Sforza e Luciano Rodríguez vão sendo ventilados constantemente no Vasco nas últimas semanas.

Qualquer um dos três chegando, sem que algum dos estrangeiros do elenco atual saia, ocasionaria numa situação delicada para a comissão técnica, que teria de deixar algum estrangeiro de fora da relação do time para não infringir o regulamento da CBF.

Possíveis saídas

Os nomes de Manuel Capasso, Luca Orellano e Puma Rodríguez já foram ou estão sendo especulados para sair do Vasco. Os três jogadores são os que mais têm seu nome ventilado a uma venda cruzmaltina, sendo que Orellano, segundo reportam alguns jornalistas, teria pedido para ser vendido.

Orellano e Capasso ficaram no Rio de Janeiro ao invés de viajar junto ao time principal para o Uruguai, onde ocorre pré-temporada. Eles dois farão parte da equipe que jogará as primeiras duas rodadas do Campeonato Carioca, junto aos jogadores que estavam na Copinha.

Mudança no regulamento do estadual

A preocupação gerou inclusive uma mudança no regulamento do Campeonato Carioca. Isso, pois o Vasco se movimentou nos bastidores para que fosse votada a ampliação do limite de estrangeiros por partida, que foi de 5 para 7, ficando coerente às competições da CBF.