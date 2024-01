Vasco vence Pato Basquete e quebra sequência de derrotas

A noite desta segunda-feira (13) foi de um R10 Score Vasco que voltou aos trilhos da vitória. O cruzmaltino triunfou por 76 a 67 sobre o Pato Basquete e quebrou a sequência de 2 jogos sem vencer que o time vivia.

Dominância vascaína

O Vasco venceu e convenceu, antagonizando o fraco desempenho que tinha tido na última rodada diante do Minas. No primeiro quarto, marcou 21 pontos, se mostrando um ataque prolífico.

O Pato ainda conseguiria encurtar a distância de pontos durante boa parte do jogo, mas o Vasco soube se portar muito bem nos momentos de pressão e achar as cestas determinantes no ritmo da partida.

Foi uma noite de muita dominância no garrafão por parte do time carioca, que cedeu pouco espaço para que o ataque do Pato pudesse trabalhar.

Destaques

O principal destaque da noite fica por conta de Paulichi, que foi o cestinha do jogo com 14 pontos. Mathias e Eugeniusz também foram de suma importância, marcando pontos e pegando rebotes cruciais.

Foi a cesta de 3 pontos de Eugeniusz que deu números finais ao placar, num momento em que o time precisava pontuar no jogo para se garantir na liderança da partida.

Próximos jogos

R10 Score Vasco volta a quadra no próximo sábado (20) diante do Caxias do Sul, no Ginásio de São Januário. Será o primeiro dos 3 jogos em casa para o cruzmaltino, que enfrenta União Corinthians e Botafogo nessa sequência.