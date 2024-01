Tipa fala sobre importância de pré-temporada e projeta ano do Cruzeiro: "Vamos lutar por títulos"

O Cruzeiro se prepara para mais uma temporada com calendário cheio no futebol feminino. Um dos nomes de destaque da equipe, Tipa falou sobre a pré-temporada do time e projetou as conquistas do ano.

As Cabulosas já se apresentaram oficialmente com a comissão técnica e realizam os primeiros exames e treinos de olho na temporada. Para Tipa, essa preparação antecipada, somada com a boa estrutura do Cruzeiro, é essencial para um bom ano.

"Os dias estão sendo bons, começo de temporada é muito importante para podermos aguentar a temporada inteira, principalmente em relação a lesões. Estamos num clube com uma excelente estrutura, que nos dá todo suporte para que nossa pré-temporada seja bem feita", disse a camisa 19.

Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro

Depois de ficar alguns meses afastada dos gramados em 2023, Tipa teve a oportunidade de encerrar o ano em campo. Para ela, isso foi essencial para a projeção de um 2024 ainda mais positivo. Assim, ela falou sobre seus objetivos pessoais e também as metas coletivas.

"O período de lesão para nós atletas é sempre difícil, mas graças a Deus pude voltar e ganhar confiança para o início dessa temporada de 2024. A minha expectativa é que possamos ir bem nos campeonatos que iremos disputar, queremos e vamos lutar por títulos. Sabemos que o nível das competições está aumentando e isso exige ainda mais de cada uma de nós. Mas estou muito confiante pra essa temporada e quero poder ajudar o Cruzeiro da melhor possível", completou.

O Cruzeiro faz sua estreia na temporada na disputa da Supercopa Feminina. A equipe enfrentará o Real Brasília, em partida que ainda terá detalhes definidos pela CBF.