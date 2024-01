Novorizontino vira para cima do São Paulo e passa de fase na Copinha

Nesta terça-feira (16), o São Paulo enfrentou o Novorizontino em jogo válido pelas oitavas de final da Copinha. O Tricolor saiu na frente, mas tomou a virada e foi derrotado por 3 a 2, dando adeus à competição.

Brilho de Café e Canela marcaram a virada no primeiro tempo

O primeiro tempo começou bastante truncado, com muito estudo e cautela entre as equipes, com muitos passes no meio campo e poucas investidas ao ataque. Até que, em jogada de escanteio, Guilherme acionou Iba, que entrou na área e bateu cruzado para Lucas Loss mandar para o fundo do gol, inaugurando o placar para o Tricolor Paulista.

O Novorizontino não se intimidou com o gol que sofreu e deu a resposta rapidamente. Poucos minutos depois, em saída de bola errada do goleiro Leandro, Lucas Café recebeu e encheu a bomba de pé esquerdo, empatando a partida em 1 a 1.

Mesmo com o São Paulo criando as melhores chances, foi o Novorizontino quem buscou a virada já na casa dos 45 minutos finais do primeiro tempo. Após bom passe em profundidade de Lucas Café, Luiz Otávio disparou e encontrou o camisa nove Kauê Canela, que finalizou bem e definiu o 2 a 1.

Pressão tricolor e adeus à Copinha

Na volta para o segundo tempo os são paulinos voltaram com tudo para buscar o empate, buscando jogadas ofensivas e espaço para furar a organizada defesa do Novorizontino. Porém, em mais uma falha da defesa tricolor, João Araújo fez boa jogada individual bateu rasteiro para a área, o goleiro Leandro rebateu com os pés e no rebote Luiz Otávio passou de cabeça para Café, que finalizou para o fundo das redes, deixando seu time com uma vantagem de dois gols.

Depois disso, o São Paulo passou a buscar o gol à qualquer custo, e viu uma esperança ressurgiu quando aos 41 minutos, em escanteio batido, a bola sobrou para Negrucci, que encheu o pé e diminuiu a partida para 3 a 2. Mesmo assim, não foi o suficiente para que o Tricolor Paulista conseguisse buscar o empate e teve que dar adeus à competição.

Anote na agenda, torcedor!

Agora, a equipe do Novorizontino enfrentará nas quartas de final o Athletico-PR, que venceu sua partida contra o Grêmio em um jogaço que terminou em 5 a 3. A data e local ainda não foram definidos pela Federação Paulista de Futebol (FPF).