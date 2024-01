Na tarde desta quarta-feira (17), Petrolina e Maguary empataram por 1 a 1, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Pernambucano, em Bonito. Jonnathan anotou para o azulão. João de Deus deixou tudo igual para a Fera Sertaneja.

Azulão domina e marca

O jogo começou com o Maguary começou pressionando e se impondo em casa. Aos dois minutos, Esquerdinha desce bem na lateral e cruza na segunda trave, Felipe Sales cabeceia no canto e Cris faz grande defesa. Na sequência, Felipe Sales arranca pela esquerda, lança na área e a defesa do Petrolina corta. Jonnathan pega sobra de primeira e acerta o canto do goleiro, abrindo para o Azulão. O time da casa diminuiu o ritmo e viu o Petrolina ter mais posse, mas sem chances reais. Se mudanças, a partida foi para o intervalo com vitória parcial do time da casa.

Fera Sertaneja deixa tudo igual

A partida recomeçou com o Maguary pagando as consequências de ter dado abertura para o Petrolina. No primeiro minuto, Emerson Galego arranca na esquerda e cruza por baixo. Zaga do Maguary tenta cortar, mas chuta em cima de João de Deus, que consegue desviar para o gol, fazendo o empate para a Fera. Na reta final, as equipes criaram pouco, mas fizeram muitas alterações, que não mudaram muito os rumos da partida. Aos 32, Adson cobra falta na área e Mateus Henrique cabeceia por cima do gol, em boa chance do Azulão. Sem mudanças, a partida terminou empatada em Bonito.

Mas, e como fica?

O resultado não foi bom para ambas equipes, o Maguary e Petrolina seguem sem vencer no Estadual e podem terminar a rodada fora do G-6, ambos têm apenas um ponto conquistado.

Próximos Jogos

O Maguary entra em campo novamente no domingo, diante do Náutico, às 17h, nos Aflitos. O Petrolina joga no mesmo dia e visita o Retrô, na Arena Pernambuco, às 19h.