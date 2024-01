O título da Recopa Catarinense, conquistado pelo Criciúma no duelo contra o Marcílio Dias, teve um gosto muito especial para o volante Barreto. Cria das categorias de base do Tigre, essa foi a primeira taça conquistada por Barreto com a camisa carvoeira. O camisa 88 falou sobre a sensação de conquistar o seu primeiro título pelo Criciúma.

“Muito feliz por esse primeiro título com a camisa do Criciúma. É um sentimento especial. Fui criado aqui no clube, tenho um carinho enorme e estava faltando conquistar um troféu pela equipe. Ano passado conquistamos o acesso, que também é muito importante. Então, estou muito feliz por tudo que venho vivendo aqui nessa minha volta para o clube”, disse.

No próximo sábado (20), o Criciúma fará a sua estreia no Campeonato Catarinense. O Tigre terá pela frente o Figueirense, em casa, no Estádio Heriberto Hülse. Barreto falou sobre a preparação para o duelo e destacou a importância de começar o campeonato com vitória.

“Após a final, já começamos a pensar e nos preparar para o jogo contra o Figueirense. A estreia é sempre diferente. Ainda estamos no início da preparação na temporada e temos muito a evoluir, mas já temos um grande jogo pela frente e precisamos entrar preparados e buscando a vitória. É muito importante iniciar a competição com vitória, isso traz ainda mais confiança para todo o grupo”, concluiu.

Criciúma e Figueirense se enfrentam no próximo sábado (20), às 16h30, no Estádio Heriberto Hülse.