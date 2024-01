Nessa quinta-feira (18) foi dia de estreia do Vasco no estadual e na temporada. O cruzmaltino venceu o Boavista em São Januário por 2 a 0, com gols de Manuel Capasso e Leandrinho.

Vitória tranquila

Com partida destacada de Luca Orellano e solidez defensiva com a dupla de zagueiros Zé Vitor e Manuel Capasso, o cruzmaltino não encontrou dificuldades para vencer um aguerrido Boavista.

A grande surpresa na escalação foi Patrick de Lucca e isso por dois motivos: por estar escalado como ponta-esquerda e por estar usando a camisa de número 10.

Apesar de estar com o time reserva, Vasco atuou de forma sólida e venceu de forma convincente. O técnico William Batista optou por repetir a formação usada tradicionalmente por Ramón Díaz no Vasco, o 4-3-3.

Linha defensiva artilheira

Os dois gols do Vasco foram marcados por defensores. Manuel Capasso abriu o placar após bom cruzamento de Luca Orellano, que encontrou o pé direito do zagueiro argentino para estufar as redes aos 3 minutos.

Já ao começo da segunda etapa, Leandrinho marcou o segundo em boa jogada de triangulação com Paixão e Patrick de Lucca, finalizando no ângulo direito do goleiro do Boavista.

Foi uma noite de brilho do time como um todo, encantou o torcedor.

Próximo jogo

O curioso é que o Vasco volta a campo daqui menos de uma hora, contra o San Lorenzo, pelo torneio Rio de La Plata, pré-temporada que o cruzmaltino disputa no Uruguai com o time principal.