Com passagem nas categorias de base do Corinthians e grande experiência atuando no futebol europeu, o zagueiro Felipe Soares chegou ao Bangu no início da temporada e tem se consolidado na defesa do time. Felipe foi titular nas duas primeiras partidas da equipe no Carioca. O defensor falou sobre os primeiros jogos e revelou que tem se adaptado muito bem na volta ao futebol brasileiro.

“Foram dois jogos bem difíceis, adversários qualificados e que nos trouxeram grandes dificuldades. Passei um período jogando na Europa, as minhas últimas três temporadas foram lá, então tem uma diferença no estilo de jogo e no clima também. Por isso, acredito que é um período de readaptação ao futebol brasileiro, mas eu creio que já estou bem adaptado e, com certeza, o time todo vai evoluir”, disse.

O Bangu vem de dois resultados ruins, contra Portuguesa e Botafogo. Na próxima rodada, o Alvirrubro terá pela frente o Nova Iguaçu, na próxima quarta-feira (24). Felipe falou sobre a preparação para a partida e projetou a evolução do Bangu no Carioca.

“Vamos enfrentar uma grande equipe, que tem bons jogadores e que vai nos trazer dificuldades. Mas, acredito na força do nosso time e precisamos dar uma resposta positiva nessa partida contra o Nova Iguaçu. Acredito que o nosso grupo vai evoluir nos próximos jogos e vamos entrar no caminho das vitórias”, concluiu.