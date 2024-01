A equipe do Caxias começou a disputa do Campeonato Gaúcho de 2024 somando três pontos importantes após vencer o Grêmio pelo placar de 2 a 1. A partida foi ainda mais marcante para o volante Pedro Cuiabá, de 21 anos. O jogador é cria da base do Imortal, por onde ficou por mais de 10 anos até ser emprestado ao clube de Caxias do Sul em 2023. Suas boas atuações no clube o fizeram ser contratado em definitivo em 2024. O jogador comentou sobre a situação.

“Eu já tinha dito que ia ser uma “emoção diferente” e foi mesmo. Conhecia muita gente que estava no jogo, desde o pessoal que estava no staff até os atletas. Fico feliz por ver pessoas que trabalharam comigo. Porém hoje eu defendo o outro lado e fomos coroados com uma grande vitória para iniciarmos o campeonato bem”, contou o jogador.

Cuiabá fez 12 partidas pelo clube no ano passado, sendo importante na campanha do time na Série D do Campeonato Brasileiro, que culminou com o acesso para a Série C deste ano. O jogador entrou aos 26 minutos do segundo tempo, quando as equipes ainda estavam empatadas, ajudando na virada do jogo e manutenção do triunfo.

A última partida oficial do Caxias havia sido no dia 10 de setembro de 2023, em confronto contra o Ferroviário-CE, pela semifinal da competição nacional. O atleta também comentou sobre esse período do time fora dos gramados e da preparação para o retorno às atividades.

“Muito bom poder atuar novamente. Ficamos quatro meses sem disputar um jogo oficial, mas conseguimos nos preparar bem tanto fisicamente e taticamente, quanto mentalmente, que hoje em dia é fundamental. Espero que essa temporada seja vitoriosa para Caxias, que eu possa ajudar o clube a chegar nos seus objetivos para o ano. Individualmente, eu espero evoluir cada vez mais”, finalizou.