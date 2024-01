Estreante na elite do futebol carioca, o Sampaio Corrêa-RJ conquistou um feito importante na competição após empatar pelo placar de 3 a 3 com o Vasco no último final de semana. Um dos destaques da partida foi o jovem atacante Max, de 21 anos, que marcou um gol e ainda anotou uma assistência. O jogador falou sobre esse momento especial.

“A sensação é de muita felicidade por fazer um gol e anotar uma assistência em um jogo muito importante. Sabíamos que seria uma partida difícil. O Vasco tem uma equipe muito qualificada que joga a elite do futebol brasileiro. Mas nos preparamos muito e sabemos da força do nosso elenco. Buscamos a vitória a todo tempo, mas não foi possível. Saímos com um ponto e com a cabeça erguida porque fizemos uma grande atuação. Vamos seguir trabalhando para buscar as vitórias”, contou o atleta.

O jovem jogador está no clube desde 2023 e foi importante na conquista do acesso para a elite do futebol carioca. Ao todo foram 10 jogos pela equipe, com dois gols marcados e uma assistência. O atleta também falou sobre a oportunidade de disputar a Série A de um estadual pela primeira vez na carreira.

“É muito bom poder jogar um campeonato de um nível tão alto como é o carioca. Agradeço ao Sampaio Corrêa pela oportunidade. É o começo de um trabalho, então a gente vem crescendo cada vez mais e temos muito a evoluir. O grupo é forte e estamos unidos para levar o Sampaio a competições nacionais nesta temporada. Esse é o objetivo”, contou.