Na noite desta quarta-feira (24), em partida válida pela 2ª rodada do Campeonato Paulista, a Portuguesa enfrenta o RB Bragantino no Estádio do Canindé, às 19h30. A Lusa busca vencer seu segundo jogo consecutivo, enquanto o Massa Bruta tenta conquistar seus primeiros três pontos na tabela.

O time mandante vem de uma vitória na raça, por 3 a 2, contra a Inter de Limeira, fora de casa. Assim ocupando a liderança do grupo A, com três pontos. Já a equipe visitante, chega de uma derrota em casa, para o atual vice-campeão Água Santa, por 1 a 0. Dessa maneira, ocupa a 4ª colocação do grupo C, com a pontuação zerada.

Temporada passada da Lusa

Campeonato Paulista: Eliminada na fase de grupos com 10 pontos |Taça Independência: Eliminada na Primeira fase para o Guarani

A temporada passada do Massa Bruta

Campeonato Brasileiro: 6º lugar - 62 pontos |Paulistão: Eliminado na Semifinal para o Água Santa|Copa Sul-Americana: Eliminado nas Oitavas de final para o América-MG |Copa do Brasil: Eliminado na segunda fase para o Ypiranga-RS

O retrospecto entre os dois clubes na história é favorável para a Lusa, que em 42 confrontos, possui 17 vitórias contra 11 do Bragantino, além de 14 empates. O último duelo foi no Campeonato Estadual de 2023, em que a Portuguesa venceu por 3 a 0, no Canindé.

Portuguesa

A equipe não possui nenhum desfalque confirmado para este duelo.

RB Bragantino

A equipe não possui nenhum desfalque confirmado para este duelo.

Prováveis escalações

Portuguesa: Thomazella; Douglas Borel, Quintana, Patrick e Marquinhos Pedroso; Zé Ricardo, Victor Andrade (Giovanni Augusto) e Dudu Miraíma; Felipe Marques, Henrique Dourado e Chrigor. Técnico: Dado Cavalcanti.

RB Bragantino: Cleiton; Luan Cândido, Léo Realpe, Lucas Cunha e Andrés Hurtado; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Bruno; Borbas, Henry Mosquera (Eduardo Sasha) e Helinho. Técnico: Pedro Caixinha