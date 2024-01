Na última segunda-feira (22) ocorreu a cerimônia de posse do presidente eleito Pedrinho. Dentre muitos assuntos abordados por ele com a imprensa, a reforma de São Januário foi tema pertinente.

Além de Pedrinho, seus dois vice-presidentes, Paulo Salomão e Renato Brito, falaram sobre o andamento do processo legislativo para a reforma e deram algumas previsões estimadas para o início e fim da restauração da Colina Histórica.

Estimativa de tempo e expectativas

Quando perguntado sobre o andamento do processo legislativo para que haja a reforma em São Januário, Pedrinho deu a sua expectativa de tempo para a conclusão da reforma e falou sobre a sua expectativa na entrega do projeto ainda em mandato.

"A gente sabe que pode demorar de dois anos e meio a três anos. O meu sonho é que a gente inicie o estádio no meio do ano, obviamente pensando em dois anos e meio de construção, eu entregando o estádio no final do meu mandato. Se isso não acontecer, o ideal é que inicie no final do ano e a gente vai ver o prazo de entrega. Esse é meu principal objetivo, fazer o estádio, cuidar das instituições, paralímpico, esportes olímpicos, as sedes e cuidar do associativo."

Dikran Sahagian/Vasco

O vice-presidente Renato Brito explicou de forma clara sobre o andamento do projeto de lei que prevê a venda do potencial construtivo de São Januário, o qual servirá para arrecadar recursos para a reforma do estádio.

"É minha especialidade o direito imobiliário e por conta disso eu sou um dos que está de frente no trâmite da reforma de São Januário. Primeiro ponto que a gente precisa entender é o seguinte: o PL (projeto de lei) da forma como foi posto demandou um estudo nosso para tentar sugerir à câmara algumas melhorias. Como funciona a dinâmica: o Vasco vai ter direito a uma venda de potencial construtivo. São Januário tem X metros quadrados, poderia ocupar todos aqueles metros, não ocupa e isso gera um direito ao Vasco para que aquilo seja vendido. A grosso modo é isso que é o potencial construtivo."

O vice-presidente também falou um pouco sobre possíveis novas movimentações jurídicas do Vasco no âmbito do projeto de lei para a venda do potencial construtivo de São Januário.

"A gente está analisando o PL de forma técnica para ver se é uma possibilidade de alguma melhoria legislativa que traga algum benefício maior ao Vasco."

Eduardo Alves/VAVEL Brasil

Renato também falou sobre uma desinformação que vem sendo passada acerca do assunto e foi enfático em clarificar com a informação correta.

"Muita gente fala 'o PL está aprovado'. Não, não está aprovado. Na verdade esse processo é todo feito pela câmara e depois vai à sanção de prefeito. Está nessa fase. A câmara está de recesso, como todo mundo sabe. Esse PL conversa com o plano diretor da cidade que acabou de ser aprovado, então naturalmente houve esse período de maturação até o plano ser aprovado e agora a gente volta à carga com ele."

O VP também informou sobre as próximas movimentações da gestão na busca para arrecadar apoio para a aprovação desse projeto de lei.

"Já tem algumas reuniões marcadas com vereadores da, vamos chamar de Bancada Vasco, que a gente imagina que levarão apoiarão os nossos pleitos. O PL precisa passar um processo legislativo, de câmara, de aprovação, algumas comissões dentro da câmara. Há uma esperança nossa de que em abril a gente consiga ter esse PL sancionado e aprovado pelo prefeito."

Expectativa otimista e comprometimento

O vice-presidente revelou que há a expectativa de que até abril o projeto seja aprovado, brincando que há a esperança de que as obras iniciem em uma data simbólica ao Vasco da Gama.

"A gente até brinca com 7 de abril, que é uma das marcas históricas do Vasco. Não sei se vai dar tempo, porque a câmara só volta do recesso depois do carnaval, mas é uma expectativa. Agora, o que eu posso falar para vocês é o seguinte: a reforma de São Januário é a principal entrega da nossa gestão. A gente está 100% comprometido nela e não faltarão esforços para que isso saia do papel no mais curto prazo."

Diante de tudo que foi dito, fica a expectativa de uma rápida resolução dos trâmites para que seja iniciada a reforma da Colina Histórica, pelo menos por parte do Vasco da Gama.