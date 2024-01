Em partida válida pela segunda rodada do Paulistão, Mirassol e São Paulo se enfrentaram na noite desta terça-feira (23). A partida terminou empatada em 1 a 1. Luís Otávio marcou para o Leão, enquanto Galoppo, de pênalti, empatou para o Tricolor Paulista.

Primeiro tempo

O Tricolor, aparentemente num esquema com 3 zagueiros, iniciou o confronto com muita intensidade, controlando a posse e pressionando a defesa do Mirassol, que apesar da boa marcação, encontrava dificuldades quando tinha o domínio da bola.

A tônica da primeira etapa foi de paciência, com o São Paulo encontrando espaços gradualmente e ameaçando a defesa adversária, especialmente em jogadas de profundidade. No entanto, a melhor oportunidade no primeiro tempo coube ao Mirassol, que, após um roubo de bola, testemunhou uma defesa milagrosa do goleiro Rafael em uma cabeçada à queima-roupa.

A grande chance deu confiança aos mandantes, que se lançaram mais ao ataque e contaram com uma falha da defesa tricolor, que ficou parada observando Luís Otávio subir e abrir o placar para o Mirassol.

O gol sofrido não abalou o São Paulo, que rapidamente empatou após bela cobrança de pênalti feita por Galoppo. A penalidade surgiu devido a um toque de mão do zagueiro Luís Otávio, indo de herói para vilão do primeiro tempo. As equipes foram para o vestiário em 1 a 1.

Segundo tempo

Os primeiros 15 minutos da segunda etapa foram emocionantes! Galoppo marcou mais uma vez, mas seu gol foi anulado devido a um impedimento, um tanto quanto discutível, de Calleri na hora da finalização. O empate de volta ao placar motivou o Mirassol, que, em boas jogadas pelos lados do campo, ofereceu grande perigo à meta tricolor, carimbando a trave em uma delas. A equipe do interior chegou a reclamar de penalidade em um dos lances, mas o árbitro Lucas Canetto Bellote, que já aparentava perder o controle da partida, mandou seguir.

O sufoco dos mandantes durou pouco e o restante do segundo tempo foi de total domínio tricolor. A partida tornou-se um clássico ataque contra defesa. Thiago Carpini tentou algumas substituições, como Luciano e o retorno do meia Nikão, que melhoraram o rendimento mas não foram suficientes para reverter o placar. Fim de jogo e placar de 1 a 1 em Mirassol.