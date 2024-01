O Massa Bruta venceu a primeira nesse Paulistão! Na noite desta quarta-feira (24), a Portuguesa, recebeu, no Estádio do Canindé, a equipe do Massa Bruta, em duelo válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista de 2024. Jogando fora de casa, o time de Bragança Paulista onseguiu se recuperar após o revés na estreia diante do Água Santa, venceu a Lusa por 2 a 1 e levou os três pontos para casa. Os gols do Touro Louco foram marcados por Nathan e Eduardo Sasha. Os lusitanos diminuíram com Henrique Dourado, em cobrança de pênalti.

Braga constrói vantagem

O primeiro tempo começou de forma bem movimentada no Estádio do Canindé. A Portuguesa teve sua primeira chance logo aos três minutos, quando Daniel Borges arriscou de fora da área, mas mandou longe do gol ao pegar mal na bola. O Red Bull Bragantino soube responder com autoridade e, aos nove minutos, abriu o placar com Nathan, de cabeça, após lindo cruzamento de Luan Cândido.

A Lusa seguiu tentando criar oportunidades, mas pecava no último passe. Enquanto isso, o Massa Bruta chegava com cada vez mais perigo. Aos 24, Matheus Fernandes arriscou da intermediaria e por pouco não ampliou o placar. Entretanto, a equipe de Bragança Paulista demorou apenas mais cinco minutos para ampliar o marcador. Aos 29, Eduardo Sasha aproveitou cruzamento de Helinho e completou para o fundo das redes.

Emoção até o fim

Com a vitória muito bem encaminhada, o Massa Bruta voltou para a segunda etapa administrando o resultado. Os comandados de Pedro Caixinha pouco sofreram com a Lusa na primeira metade da etapa final e viram apenas uma chance perigosa pelo lado dos donos da casa com Yeferson Quintana, em cobrança de escanteio. O Braga, por sua vez, seguia criando cada vez mais perigo. Luan Cândido carimbou o travessão, Helinho parou na trave. Jadsom e Hurtado mandaram por cima do gol.

A redenção da Lusa, entretanto, estava próxima por vir. Aos 26, Giovanni Augusto recebeu dentro da área, fintou a marcação e bateu com perigo. A bola desviou nas mãos de Hurtado. Após checagem do VAR, Claus assinalou pênalti para os lusitanos e expulsou o jogador do Massa Bruta. Henrique Dourado cobrou com maestria e diminuiu o placar no Canindé.

O gol animou os Lusitanos, que foram com tudo ao ataque em busca do empate. Aos 33 Douglas Borel dominou na segunda trave, limpou a marcação e bateu para o gol exigindo milagre de Cleiton. Aos 36, foi a vez de Eduardo parar em uma linda intervenção do goleiro que, no minuto seguinte, impediria o empate rubro-verde com Henrique Dourado. Depois disso, Dourado tirou tinta da trave com cabeceio. Entretanto, toda a pressão dos donos da casa não foi suficiente para evitar a derrota por 2 a 1 no Canindé.

Classificação

A Portuguesa sofre sua primeira derrota no torneio e se mantém com três pontos na tabela do Paulistão. A Lusa ocupa a vice-liderança do Grupo A, junto de Santos (líder), Ituano e Santo André.

Já o Red Bull Bragantino, que conquistou sua primeira vitória nesta noite, soma seus primeiros três pontos no torneio e passa a ocupar a vice-liderança do Grupo C, junto de Corinthians (líder), Mirassol e Inter de Limeira.

Sequência

Foto: Divulgação/Portuguesa

Ambas as equipes retornam aos gramados no próximo sábado (27). O Red Bull Bragantino recebe, no Estádio Nabi Abi Chedid, o Botafogo-SP, às 17h15. Enquanto isso, a Portuguesa volta a campo às 18h, contra o São Paulo, no Estádio do Morumbi. As partidas serão válidas pela terceira rodada do Paulistão 2024.

*Gostaria de dedicar esta cobertua em homenagem ao meu avô e amigo Américo Lopes, torcedor da Portuguesa de Desportos, que faleceu no último dia 25 de dezembro. Vô, muito obrigado por tudo, te amo! Estaremos sempre juntos!