Na noite desta quarta-feira (24), o Corinthians visita o Ituano no estádio Novelli Júnior, em Itu, pela segunda rodada do Campeonato Paulista 2024, às 19h30. O confronto marca o reencontro das equipes depois do Ituano ter eliminado o Corinthians nas quartas de final do Paulistão 2023, em plena Neo Química Arena.

Os donos do apito

A arbitragem desta noite será comandada por Matheus Delgado Candançan. Ele será auxiliado por Daniel Luis Marques e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa. O quarto árbitro será Rodrigo Gomes Paes Domingues. No comando do VAR, estará Thiago Duarte Peixoto.

Onde assistir

A partida será transmitida pela plataforma do Paulistão Play e no Youtube pela CazéTV.

Como chega o Ituano?

O Galo de Itu, comandado por Marcinho, vem de uma derrota por 2 a 0 contra o São Bernardo. O time está no grupo A e vê a Portuguesa e o Santos à sua frente com três pontos cada.

Os jogadores do Ituano não jogaram bem o primeiro jogo, nem os titulares, nem os reservas. Sendo assim, Marcinho não deve promover muitas mudanças, apenas a entrada de Marlon no lugar do atacante Marcelo Mineiro.

Deste modo, o time que deve ir à campo é: Jefferson Paulino; Léo Duarte, Vialle, Marcel e Jonathan Silva; José Aldo, Yann Rolim e Eduardo Person; Pablo Diogo, Marlon (Marcelo Mineiro) e Salatiel.

Como chega o Corinthians?

O Timão chega de uma vitória na estreia por 1 a 0 contra o Guarani, em seu primeiro encontro com a Fiel Torcida no ano. O jogo marcou a estreia de três reforços: Félix Torres, Hugo e Ranieri. A impressão da torcida foi muito positiva em relação aos reforços. Outro jogador que se destacou, foi Romero, que fez um golaço de voleio e saiu com seu nome cantado pelo estádio todo.

Para esse jogo, Mano Menezes não deve promover mudanças, tanto pelo bom desempenho individual e pela falta de elenco. Muitos jogadores que irão integrar o grupo profissional, estão no sub-20, que está disputando a final da 54ª Copa São Paulo de Futebol Júnior e outros estão na seleção brasileira pré-olímpica.

Sendo assim, o time que deve ir à campo é: Cássio; Fagner, Félix Torres, Caetano e Hugo; Raniele e Maycon; Matheus Araújo, Matías Rojas e Romero; Yuri Alberto.