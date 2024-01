Em noite de estreia com o elenco principal e também com direito a goleada, o Bahia venceu o Jacobina por 5 a 0, nesta quarta-feira (24), na Arena Fonte Nova, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Baiano. Rezende, Everaldo, Kanu, Jean Lucas e Everton Ribeiro anotaram para o Esquadrão.

Ouvi passeio?

O jogo começou com o dono da casa, o Bahia sendo superior e dominante com o seu elenco principal. Aos 8, o Esquadrão chegou com Rezende, em bom chute de fora da área, mandando para estufar as redes. Na sequência, Everaldo desperdiçou um pênalti mandando para defesa do goleiro do Jegue. Aos 35, Everton recebeu bom lançamento de Caio Alexandre, dominou e tocou na saída do goleiro para balançar as redes pela primeira vez com a camisa do Bahia, fazendo 2 a 0. Na sequência, Everaldo se redimiu ao marcar de cabeça o terceiro no último lance, levando o Bahia para o intervalo com vitória parcial.

Mais dois e convenceu

Na volta do intervalo, o Bahia seguiu superior e saiu empilhando oportunidades. Aos 16, Cauly foi para cobrança de escanteio, mandando na medida para Kanu escorar de cabeça e matar para o fundo do gol. Já na sequência, Yago Felipe foi até a linha de fundo e cruzou na medida para Jean Lucas chutar de dentro da área para o fundo da meta do Jegue, fechado a conta.

Mas, e como fica?

Com o resultado, o Bahia vence a primeira partida e chega aos quatro pontos, e entra no G-4. Enquanto isso, o Jacobina segue sem vencer, e com apenas um ponto está na penúltima posição.

Próximos Jogos

Os dois times voltam para campo neste sábado (27), em compromissos válidos pela quarta rodada do Campeonato Baiano. O Bahia visita o Bahia de Feira na Arena Cajueiro, às 16h. Já o Jacobina recebe o Barcelona de Ilhéus, às 18h30 no Estádio José Rocha.