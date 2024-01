Sem perder a invencibilidade no Campeonato Paulista, o São Bernardo segue vivo na competição depois de vencer o Ituano por 2 a 0 na rodada inicial, em casa, e empatar sem gols com o Guarani no estádio Brinco de Ouro. O volante Romisson, que disputou quase todos os jogos pelo Aurinegro na Série C do Brasileirão no ano passado, tem sido presença constante também neste início de nova temporada.

No próximo sábado (27), o São Bernardo terá mais um grande desafio em 2024: encarar o Corinthians, no estádio Primeirão, às 20h, em duelo válido pela terceira rodada do Paulistão. Romisson demonstra confiança no resultado positivo.

“Vamos enfrentar um dos maiores times do Brasil, mesmo jogando em casa, não tem como negar a dificuldade desse jogo. Porém, temos qualidade suficiente para se impor e conquistar a vitória”, ressaltou o meio-campista.

Aos 27 anos, Romisson diz que o Campeonato Paulista é um dos melhores estaduais do País e que o equilíbrio entre todas as equipes determina o lugar de cada um na tabela de classificação.

“Sabemos que o futebol paulista é onde se encontra o maior nível de investimentos por parte dos clubes, independente de qualquer tamanho, pensando em chegar nas fases mais agudas do torneio. Sempre pode haver alguma surpresa, nunca duvidem disso”, alertou.

De acordo com o aplicativo de estatísticas SofaScore, em duas partidas no Paulistão até o momento, Romisson não errou um passe sequer dentro do próprio meio-campo. Em geral, considerando todas as faixas do campo, a precisão nos passes é de quase 90% por jogo.

“Fico feliz de saber desses números, já que como volante participo bastante do fluxo de passes e da circulação de bola como um todo. Não existe futebol sem um passe qualificado”, analisou.