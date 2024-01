Nessa noite de quarta-feira (24) o Red Bull Bragantino enfrentou a equipe da Portuguesa no Estádio do Canindé em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Com gols de Nathan e Eduardo Sasha, o Bragantino venceu a equipe da casa por 2 a 1 que marcou no segundo tempo do jogo, após a expulsão de José Hurtado e a marcação do pênalti a favor da Portuguesa.

Pedro Caixinha analisa partida

"Sabíamos que seria um jogo bem difícil, (a Portuguesa) é uma equipe muito bem organizada, que sabe o que quer e que se posicionou no campo de de maneira clara".

O técnico ainda acrescentou que se agradou da partida e que a sua equipe foi feliz com o resultado do jogo, mesmo com as infelicidades ocorridas na partida. Pedro Caixinha comentou sobre a dupla penalização com cartão vermelho e com o gol pênalti sofrido em seguida, e pontuou que no último jogo as decisões dos árbitros ocorreram de maneira diferente.

E as contratações?

Pedro rebate perguntas sobre desfalques para a Copa América e sobre possíveis contratações para a lateral-direita.

"Para a Copa América ainda faltam seis meses, não estamos pensando nisso. Quantos jogadores do nosso elenco atual que ainda não jogaram em dois jogos? São muito poucos, o nosso time titular é o nosso elenco. Até a data FIfa em Março, vamos jogar a cada 3 ou 4 dias. Será que um único jogador pode fazer esse volume de jogos tão grande? Precisamos preparar a equipe como um todo, precisamos fazer essa gestão. Nosso elenco é competitivo", pontuou o técnico.

Futuro da temporada

Qual o objetivo pro ano? Será que o Braga tem condições de brigar pelo primeiro grande título dessa era?



Caixinha respondeu sobre essas questões: "Nós marcamos para essa temporada três Ccrescer, cimentar e construir em função daquilo que já havíamos feito na temporada passada para poder competir mais para poder conquistar. Ainda vamos precisar de um período de tempo para que a equipe possa competir para ganhar em todas as frentes. Temos o princípio de que o mandante manda e o visitante conquista".

Sequência

O próximo confronto do RB Bragantino ocorrerá no sábado (27) as 17h15, no Estádio Nabi Abi Chedid, em casa. Em partida válida pela terceira rodada do Paulistão, o Braga enfrentará o Botafogo-SP.