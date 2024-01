Ituano e Corinthians se enfrentaram nesta quarta (24), pela segunda rodada do Campeonato Paulista, no Estádio Novelli Júnior. O Ituano venceu pelo placar de 1 a 0, gol do lateral Léo Duarte, e com a vitória a equipe de Itu ocupa a terceira posição do grupo A. Já o Corinthians, com a derrota, perdeu a liderança do grupo C e agora ocupa a segunda posição.

EMPATE MANTIDO

​​​​​​​A primeira etapa teve um equilíbrio grande entre as duas equipes, além de poucas chances perigosas de acerto ao gol. O Corinthians teve a primeira chance aos 4 minutos, porém um chute sem muito perigo de Yuri Alberto, com a bola passando ao lado do gol do Ituano. O galo de Itu respondeu em duas oportunidades, sendo a primeira aos 9 minutos, sem muito perigo no chute de Person, e também aos 17, na chance mais clara do Ituano na partida com Thonny Anderson. O meia aproveitou cruzamento na segunda trave e recebeu livre de frente para o goleiro Cássio, porém não fez o movimento certo e finalizou direto para a linha fundo. As equipes continuaram trocando passes ao decorrer da etapa, mas tiveram pouco sucesso nas investidas e finalizações, selando assim a ida para o intervalo com o empate sem gols no placar.

ITUANO SE SEGURA E MARCA NO FINAL

​​​​​​​O segundo tempo foi mais movimentado pelas equipes, com a equipe do Corinthians pressionando logo nos minutos iniciais. Aos 6 minutos, após arrancada do meia Matheus Araújo, Yuri Alberto recebeu cara a cara com o goleiro e finalizou forte, forçando uma bela defesa do goleiro Jefferson Paulino no lance que já havia sido sinalizado com impedimento. Aos 12, em nova chance alvinegra, Rojas bateu escanteio na primeira trave e encontrou Yuri livre da marcação, o atacante cabeceou forte, mas sem direção, mandando a bola por cima do gol. O Ituano conseguiu sua primeira chegada aos 14 minutos, onde após cruzamento na área, Thonny Anderson aproveitou erro da zaga e finalizou frente ao goleiro Cássio, que estava bem posicionado e fez bela defesa para manter o empate no placar.

O Corinthians cresceu após mudanças na equipe e conseguiu aumentar a pressão no seu campo de ataque, apostando em jogadas de velocidade com as entradas de Wesley e Gustavo Mosquito. O Timão chegou a abrir o placar aos 6 minutos, em uma jogada individual de Wesley que fintou a marcação e finalizou na trave, a bola acabou sobrando para Romero, que aproveitou e marcou, porém, o gol foi anulado, sinalizado impedimento do paraguaio. Aos 33, novamente com Romero, o Corinthians chegou com perigo à área do Ituano. Após cruzamento no segundo pau, Romero subiu livre de marcação e testou forte no gol, obrigando o goleiro Jefferson Paulino a fazer outra defesa e manter o empate em Itu. Mesmo com toda a pressão alvinegra, quem abriu o placar foram os donos da casa já no final da partida, aos 41 minutos. Após cruzamento na segunda trave, Jean Pyerre recebeu de costas para a marcação e ajeitou para o lateral Léo Duarte. O camisa 2 finalizou forte e contou com desvio da zaga para vencer o goleiro Cássio, 1 a 0 em Itu. O timão ainda tentou o empate nos acréscimos com Fausto Vera, mas o ataque parou em mais uma defesa do goleiro Jefferson Paulino, que vivia noite iluminada e assim consagrou a vitória do Ituano.

CLASSIFICAÇÃO E PRÓXIMOS JOGOS

​​​​​​​​​​​​​​Com a vitória, a equipe de Itu somou os primeiros pontos e ocupa a terceira posição do Grupo A com três pontos. Já o Corinthians, com a derrota, perdeu a liderança do Grupo C e agora ocupa o segundo lugar com três somados.

A equipe alvinegra volta a campo no sábado (27), quando enfrenta o São Bernardo fora de casa, e a equipe do Ituano enfrenta no mesmo dia o Guarani em casa.