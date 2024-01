Em confronto válido pela 2ª rodada do Campeonato Paulista 2024, o Ituano venceu a equipe do Corinthians e conseguiu somar seus primeiros três pontos na competição. Por outro lado, apesar da derrota, o time de Mano Menezes segue com seus também três pontos no torneio.

O Galo de Itu marcou o gol da vitória com Léo Duarte, aos 42min do segundo tempo. A finalização foi certeira, na entrada da grande área, sem chances para o goleiro Cássio.

. Mano Menezes disse em coletiva sobre o jogo:

“Nada de tão grave, mas certamente poderíamos ter aproveitado determinadas situações com mais eficácia e qualidade. O jogo de hoje apresentou mais condições de vitória que o jogo contra o Guarani. Acho que tivemos três, quatro chances de fazer o gol. Acho que merecíamos ter vencido o jogo pelo que produziram as duas equipes. Em uma bola que cruzou a área, a gente não marcou, descuidou, a bola raspou no Félix Torres e tomamos o gol”

. Mano ainda falou sobre a cobrança à Raniele:

“Fiz uma cobrança ao Raniele, pois ele tentou chutar uma bola ao gol, achou que estava no Cuiabá, mas não dá, estamos no Corinthians.”

. O técnico também ressaltou a importância de se ter um elenco maior e da chegada de reforços:

“Acho que estão bem evidentes as dificuldades que estamos tendo, não podemos escondê-las. Em uma sucessão de jogos de dois em dois dias ou de três em três, você precisa ter mais elenco, mais opções e a gente ainda não tem. Isso vai começar a pesar mais ainda no sábado. Jogaremos de novo, dessa vez, contra o São Bernardo. Um jogo forte fisicamente e os jogadores não estão na condição de poder entregar jogos de mesmo ritmo para o início da temporada sem podermos rodar mais. Temos que resolver nossos problemas. Temos que ter um elenco a nível de Corinthians, um elenco que possa ter opções para a gente mexer no time e até rodar a equipe, porque é necessário que se faça isso nesse momento.”

. Mano Menezes disse o que houve com Caetano e o porque da troca de posição de Raniele:

“No intervalo, o Caetano sentiu um desconforto no intervalo e preferi colocar o Raniele que já fez essa função no Avaí”.

. O treinador comentou da atuação da nova diretoria no mercado:

“A nossa direção sabe e estamos trabalhando para ter um elenco mais qualificado, essas coisas não acontecem tão rápido, a gente fez uma alteração muito grande no elenco. Chegou a nova direção, está trabalhando todos os dias para as coisas andarem bem, mas o mercado ficou elevado em termos de valores, você tem que saber conduzir e é isso que estamos fazendo para tentar ter um elenco equilibrado que possa atender a expectativa do que é o Corinthians, a grandeza, aquilo que o torcedor pensa, foi gerada uma expectativa muito grande à eles. Estamos trabalhando para trazer jogadores nesse momento, em função de tudo que aconteceu que venham aptos para trabalhar desde o dia que chegue no nosso grupo.”

. O comandante alvinegro respondeu à respeito da fase ruim de Yuri Alberto:

“O futebol para essa função, ele traz muitas surpresas. As coisas, as vezes, não andam bem. É notório que o Yuri está passando por um momento de falta de confiança, mas o time precisa da função dele. E isso em determinado momento, decide o jogo, muda a história de um jogo. Temos que trabalhar todos juntos para recuperar a confiança dele. O torcedor é paixão, começa a ver que as coisas não se resolvem, se repetem, mas temos que nos unir, ser grupo, proteger o jogador para que ele possa retornar e fazer gols que ele sempre fez por onde passou.”

. O técnico do Time do Povo relatou sobre as dificuldades de início de temporada:

“Não acho que nós poderíamos imaginar que não íamos ter dificuldades no início de campeonato, todos vão ter, outros com elencos mais maduros, também tiveram as suas dificuldades. É ter a cabeça no lugar, mostrar os caminhos para os jogadores, trabalhar para passar essa dificuldade para que logo na frente, em uma condição melhor, estarmos à altura daquele futebol que é a exigência no Corinthians e precisamos ter.”

. Mano finalizou a coletiva falando da situação de Gustavo Henrique, novo reforço do Timão:

“O Gustavo Henrique ainda está em um condicionamento geral, ele chegou com um pouquinho de defasagem muscular de uma perna para outra, de tal forma que era um risco muito grande colocá-lo em campo. Primeiro cuidamos disso, agora entramos na segunda parte e precisamos avançar um pouco mais para dar essa segurança a ele.”

. Classificação e próximo jogo

Depois do resultado negativo pelo lado Corinthiano, o clube do Parque São Jorge terminou a 2ª rodada na segunda colocação do Grupo C com três pontos, porém a mesma pontuação do Red Bull Bragantino, atual líder do grupo. Para o seguimento do Paulistão, na próxima rodada, o Corinthians enfrentará o São Bernardo, em mais um jogo fora de casa. A partida será realizada no próximo sábado(27), às 20h, no Estádio Primeiro de Maio.