Nesta quinta feira (25), aniversário da cidade de São Paulo foi realizado a tradicional final da Copa São Paulo de futebol júnior. A grande final foi realizada na Arena Corinthians vencida justamente pelo time da casa em jogo contra o Cruzeiro.

A partida foi resolvida no final com um gol de Kayke Ferrari aos 40 minutos do segundo tempo, fazendo a alegria de milhares de corintianos que estavam na Arena.



Após a partida, e a comemoração do título, o técnico Danilo concedeu coletiva para a imprensa e comentou sobre seu futuro no cargo do time onde tem status de ídolo.

“Não há nada definido. Até então o objetivo era a Copinha, chegar até a final; esse era o meu pensamento. Continuarei fazendo o meu trabalho. Quem decide isso é o presidente“.

Danilo é homem de confiança da antiga diretoria do clube. Com a atual gestão, já chegou até mesmo ser criticado internamente pela maneira que desenvolve os atletas.

“Meu pensamento é continuar, ainda mais depois desse título. Colocamos 12 atletas no profissional, quatro foram vendidos, fomos vice do Paulista e do Brasileiro. Para mim, futebol é rendimento. Quando tem, a tendência é continuar, mas quem define é o presidente”.

“Jamais entrei pressionado. Normal. Vou continuar trabalhando e fazendo meu trabalho. Quando a diretoria achar que não dá, aí é opinião deles. Meu trabalho é sério e sempre feito da melhor forma possível. Trabalho tem sido bem feito, mas quem decide a diretoria. Vou continuar meu trabalho seja aqui ou em outro time“ Completou.

O futuro do técnico deve ser resolvido nas próximas semanas, mesmo com o troféu levantado hoje. Danilo tem alguns fatores que podem levar a sua demissão.



O primeiro ponto, como já falado aqui, é sua proximidade com a antiga gestão do clube. Outro ponto é o seu alto salário para os padrões de sub-20. A questão financeira é um dos fatores que pode pesar já que o Corinthians segue tentando ajustar essa parte interna.