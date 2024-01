Na noite desta quarta-feira (24), em partida válida pela 2ª rodada do Campeonato Paulista, o Palmeiras venceu o Internacional de Limeira, por 3 a 2. Em duelo cheio de emoções e raça até o último minuto.

Virada alviverde

O jogo começou com os visitantes pressionando bastante, em que Gustavo Bochecha apareceu finalizando de longe, mas errou o alvo. Mas logo aos três minutos, Juninho aparece no meio da área, e manda a bola para o fundo do gol, abrindo o placar para a Inter de Limeira.

A equipe da capital paulista começou a se encontrar no jogo, aos 10 minutos. Quando Flaco López buscava a bola no meio para construir as jogadas. Até que nos 17 minutos, o verdão teve um pênalti marcado, após a cabine do VAR observar um toque de mão na grande área. Raphael Veiga foi para a bola e bateu no meio do gol, para empatar a partida na Arena.

O Palmeiras seguiu no ataque e teve chances com Flaco e Piquerez. Logo após uma bola lançada na área aos 38 minutos, Aníbal e Zé Carlos se chocaram, e o goleiro caiu com muitas dores. O camisa 1 precisou ser substituído, para a entrada do jovem Jonathan de 19 anos.

Dois minutos depois, Raphael Veiga levantou na área, a bola passou por todo mundo e foi parar no fundo do gol. Sendo a virada palmeirense ainda no primeiro tempo.

Emoção até o fim

No começo da segunda etapa, Flaco López recebeu na ponta da área e arriscou o chute, mas o Jonathan voou e espalmou a bola. Enquanto a partida parecia dominada pelos donos de casa. Weverton e Gustavo Gómez se atrapalharam na grande área, e o zagueiro cometeu pênalti. Juninho foi para a cobrança e converteu, deslocando o goleiro do Palmeiras e deixando tudo igual novamente.

Gómez teve a chance de se redimir, após cobrança de falta, mas mandou de cabeça para fora. Breno Lopes também teve uma boa oportunidade, mas a defesa bloqueou o chute do camisa 19.

No apagar das luzes, aos 42 minutos, Marcos Rocha faz ótimo lançamento para Rony, que ganha na velocidade e bate por cima do goleiro e coloca o clube alviverde na frente mais uma vez. Nos acréscimos, o zagueiro Maurício cometeu falta no camisa 10 do antigo Palestra Itália, e recebeu seu segundo cartão amarelo e consequentemente o vermelho. Com isso, o Verdão conquistou sua primeira vitória no Paulistão.

Situação na tabela

O Palmeiras é líder do grupo B, com quatro pontos. Enquanto o Leão ocupa a última posição do grupo C, com a pontuação zerada.

Próximos jogos

O Verdão encara o Santos no próximo domingo (28), no Allianz Parque, às 18h. Já a Inter de Limeira, vai até Campinas, enfrentar a Ponte Preta, no mesmo domingo (28), às 16h.