Luca Orellano tem dado o que falar nas redes sociais. O argentino, que esteve junto ao elenco reserva e de base para a disputa das duas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, tem sido falado por dois principais motivos: pelo seu bom futebol nessas duas primeiras rodadas e pela sua reportada vontade em deixar o Vasco.

Relação conturbada com a torcida

O atacante de 23 anos chegou ao Vasco no começo do último ano a um custo de aproximadamente R$22 milhões, junto ao Vélez Sarsfield, da Argentina. Desde então, houve uma expectativa enorme para que ele desempenhasse de acordo com o valor investido nele.

Apesar de ter tido alguns bons jogos, certamente esteve abaixo do que se esperou por ele e a torcida não tem sido paciente, tendo cobrado dele um crescimento no desempenho.

Durante a virada do ano entre 2023 e 2024, foi reportado que o jogador estaria forçando sua saída do clube. O fato dele ter ficado no Rio de Janeiro ao invés de se juntar ao elenco que foi ao Uruguai para disputar pré-temporada alimentou ainda mais essa especulação.

Esperada retomada

Apesar disso, aparentemente Orellano teria tirado a situação da melhor forma, se destacando e sendo o craque do time nos dois primeiros confrontos do estadual, contra Boavista e Sampaio Corrêa.

Depois desses dois ótimos desempenhos, sua relação com a torcida parecia estar restaurada. A grande maioria estava pedindo nas redes sociais que o jogador permanecesse e que fosse integrado ao elenco principal.

Após o retorno do time do Vasco que viajou pro Uruguai ao Brasil, foi reportado que Ramón Díaz e a comissão técnica teriam uma conversa com o atacante para definir de fato a sua situação, se ele ficaria ou se seria vendido pelo Vasco.

Segundo o jornalista Lucas Pedrosa, do SBT, Orellano teria dito a Ramón e sua comissão que não pretende ficar no Vasco, apesar da insistência.

O argentino alegaria não ter se adaptado ao país e estaria desejando uma saída. Já há alguns meses se reporta um desejo do jogador por retornar à Argentina e nas últimas semanas foram reportados interesses de Talleres, Independiente e Vélez, clube que o revelou, por ele.

Pesadelo sem fim

A novela parece estar longe de acabar, uma vez que o elenco do Vasco está sendo moldado para a disputa da temporada e havia a expectativa de que Orellano fizesse parte desse elenco.

Nesta quinta-feira (25), Vasco entra em campo diante do Madureira e a tendência é que Orellano não seja relacionado. A conferir, pois isso seria mais um indicativo de que o argentino não permanece para a temporada.