A noite dessa quinta-feira (25) foi de duelo em São Januário, no Rio de Janeiro. O Vasco recebeu o Madureira pela 3ª rodada do Campeonato Carioca e venceu o time visitante por 2 a 0, com gols de Léo e Rayan.

Burburinho pré-jogo

O pré-jogo foi de fortes emoções com a notícia de que Luca Orellano teria pedido para sair do Vasco à comissão técnica no dia anterior.

Além disso, a venda de Marlon Gomes foi enfim selada e também ocorreu o anúncio oficial de Adson, novo reforço cruzmaltino.

Diante de tudo isso, o coração do torcedor fervilhava. Antes mesmo do apito inicial, o clima era de intensidade.

Dia de estreias caseiras

Foi a primeira vez que os novos reforços David, Robert Rojas e João Victor foram relacionados pela primeira vez para um duelo em São Januário.

David entrou após o intervalo no lugar de Rossi e desempenhou de forma discreta.

Vitória segura

Apesar de um primeiro tempo volumoso, mas pobre de criatividade, Vasco conseguiu achar o gol logo cedo na segunda etapa.

Léo completou cruzamento de Paulo Henrique e abriu o placar na Colina Histórica, marcando seu segundo gol no ano.

O volume de jogo continuaria e o segundo gol viria dos pés do cria Rayan, que finalizou contando com desvio da defesa do tricolor suburbano após bom passe de Dimitri Payet.

Próximos jogos

Vasco volta a campo no próximo domingo (28), diante do Bangu, pela 4ª rodada do Campeonato Carioca.

O cruzmaltino enfrentará o Alvirrubro no estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 16h.