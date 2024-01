Nesta quinta-feira (25), o Santo André recebeu o Novorizontino no estádio Bruno José Daniel, em partida válida pela 2ª rodada do Campeonato Paulista. Em jogo morno, nenhuma das equipes conseguiu balançar as redes e empataram em 0 a 0.

Jogo é marcado por poucas emoções

A partida começou com o Novorizontino mantendo a posse de bola e dominando as primeiras ações do jogo, enquanto o Santo André se mantinha bem posicionado explorando saídas em velocidade e contra-ataques. O jogo continuou sem muita criatividade e chances de gol, até que o Santo André conseguiu um pênalti após toque de mão de Rodrigo Soares. Por outro lado, o VAR entrou em ação, e ao revisar o lance, anulou o pênalti devido à um impedimento na origem da jogada.

Apenas aos 42 minutos, já no fim da primeira etapa, o Novorizontino teve a melhor chance do jogo, quando Neto Pessoa encontrou um excelente passe para Rômulo, que ficou cara a cara com o goleiro e ao dribla-lo, adiantou demais a bola e finalizou para fora.

No segundo tempo, o ritmo e intensidade das equipes caiu mais ainda, o que voltou a dificultar o nível de criação das equipes e os 45 minutos se passaram basicamente sem chances de gol. Com o apito final, a partida se encerrou com o empate sem gols no placar.

Próximos jogos e classificação

Com o resultado, o Santo André conquistou seu primeiro ponto no Campeonato Paulista e segue na lanterna do grupo A, enquanto o Novorizontino empate a segunda seguida e também ocupa a última colocação do grupo D. Dessa forma, ambas equipes ainda buscam sua primeira vitória no campeonato.

Na próxima rodada, o Santo André será mandante novamente e receberá o Água Santa, no domingo (28), às 19h. No mesmo dia e horário, o Novorizontino irá enfrentar o Mirassol, no estádio José María de Campos.