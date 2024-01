Na última quarta-feira (24), o Juventude venceu a segunda partida no Campeonato Gaúcho. Com boa atuação, a equipe derrotou o Guarany de Bagé pelo placar de 4 a 0, e mantém o 100% de aproveitamento no estadual. O confronto também foi especial para o lateral esquerdo Jefferson, que estreou pelo Alviverde no duelo.

Reforço do Juventude para o ano de 2024, o lateral comemorou o primeiro jogo pela equipe gaúcha, e também falou sobre a boa recepção que teve no clube.

“Fico feliz em fazer minha estreia no Juventude. Desde quando cheguei aqui, o grupo e a comissão técnica me receberam muito bem, e poder iniciar a caminhada aqui com uma vitória é muito bom para continuar em progresso e cada vez mais em evolução”, disse Jefferson.

Além disso, o camisa 13 do Juventude falou sobre a sequência positiva no início do Campeonato Gaúcho. Com duas vitórias em dois jogos e sem ser sofrer gols, o Alviverde é o líder da competição.

“Começamos bem o campeonato, com duas vitórias e sem sofrer gols. Sabemos que precisamos manter este mesmo nível em todos os jogos para continuarmos fazendo uma grande campanha e em busca do nosso objetivo “, completou o lateral.

O Juventude volta a campo pelo Campeonato Gaúcho no próximo sábado (27), às 19h (horário de Brasília) contra o São José, fora de casa.